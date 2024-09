"I Hrvatska je dom koji bi trebao pogledati Borin anđeo": Vedrana veličala muzičara pa oplela po političarima

Nakon smrti Bore Čorbe, Vedrana Rudan posvetila je cio blog u čast rokeru i njegovom stvaralaštvu, ali nije izostalo ni osvrtanje na političku scenu u Hrvatskoj.

Hrvatska književnica Vedrana Rudan, nedavno je otkrila da ima rak i poručila da više neće da piše već joj je plan da se posveti liječenju.

U jednom od poslednjih blogova ona je detaljno i sa puno emocija opisala šta je za nju značio lik i djelo Bore Đorđevića, koga kako navodi, nikada nije imala prilike lično da upozna. Ipak, njegove pjesme su je "dirale u žicu".

"Ne razumijem se u muziku, ne slušam je često ali Borine pjesme su za mene uvijek bile više od muzike. Utjeha, pomoć da pogledam istini u oči. Kad bismo autom išli na put, slušala sam samo njega, pa njega i opet njega."

"J**e mi se ako je bio četnik"

"'Pogledaj dom svoj anđele' može danas biti himna baš svake zemlje na kugli. Bora je bez ikakve konkurencije najveći rok pjesnik, na ovim nekad našim prostorima koji su nažalost postali njihovi. Bora je bio 'četnik', pišu ovih dana. Četnik? Je*e mi se ako je bio 'četnik', ja i ne znam tko je 'četnik'. Meni je četnik, na primjer, Plenković koji je svakoj hrvatskoj majci ili oteo dijete ili ga ubija glađu. On je Hrvatsku pretvorio u prah i pepeo, ni jedan mu četnik u tom zločinu nije, ne može i neće biti ravan. I Hrvatska je dom koji bi trebao pogledati Borin anđeo ali mu to ne pada na pamet. Tješi me da će strahovlada našeg četnika jednom crknuti, Borin glas zvoniće dovijeka."

Ona nastavlja u žestokom stilu: "Jasno mi je, totalno je neprimjereno u istom tekstu spominjati Boru 'četnika' i Plenkovića razbojnika, ali znam da se moj dragi 'četnik' zbog ovog bogohuljenja ne bi uznemirio. Je*alo se njemu šta oni oko njega misle. Vrtio je svoj film koji je bio i moj i koji jeste moj i koji će biti moj dok budem disala."

