Sofiju Vergaru u leopard haljini bilo je teško gledati u oči: Kad se pojavila na ulici, svi su se za njom okrenuli

Sofija Vergara bila je u centru pažnje na ulicama Beverli Hilsa, kada je jednostavnoj haljini istakla svoj bujni dekolte koji su paparaci usnimili.

Izvor: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Holivudska glumica Sofija Vergara i njena koleginica iz serije "Griselda", Paulina Davila, u nedelju su provele slobodan dan uživajući na ručku u jednom restoranu ​na Beverli Hilsu.

Vergara je bila dobro raspoložena, a društvo joj je pravila i njena čivava Amore, koju je držala u ruci.

Izvor: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Jednostavna haljina leopard dezena savršeno joj je stajala, a njen bujni dekolte bio je glavni fokus prolaznika.

Modnu kombinaciju upotpunila je bijelom torbicom i patikama.

Izvor: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Inače, Sofija, koja je napravila pravu senzaciju na internetu zbog Netflixove serije "Griselda", u kojoj glumi ozloglašenu narko-šeficu, prošle godine se razvela od Džoa Manganijela, a sada je u vezi sa hirurgom Džastinom Salimanom.

Izvor: @CelebCandidly / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Džo Manganijelo je takođe nastavio dalje. Dao je svima do znanja da je zaljubljen u Kejtlin O'Konor tako što je s pratiocima podijelio fotografije na Instagramu s romantičnog sastanka uoči Dana zaljubljenih, gde su se mazili i slušali rok bend.

Prije ove objave, TMZ je otkrio da se par uselio zajedno. Izvor je rekao da su Manganijelo i O'Konor jako zaljubljeni i da su povezani zbog svojih korena iz Pitsburga i strasti prema putovanjima.

Zanimljivo je još to da je glumac u nedavnom intervjuu otkrio da je razlog rastanka sa Sofijom Vergarom bio što je on htio djecu, a ona ne.