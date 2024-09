"Samo tada se primieti razlika u godinama": Anica progovorila o vezi sa Lazarom Ristovskim, prva 2 dana joj bilo najteže

Glumica Anica Lazić o medijskim natpisima i komentarima na društvenim mrežama

Glumac Lazar Ristovski već neko vrijeme uživa u vezi sa 39 godina mlađom koleginicom Anicom Lazić. Glumica je sada prvi put progovorila o njihovom odnosu, i otkrila da je u početku njihova veza trpjela veliki pritisak.

"Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo", rekla je Anica i dodala:

"Ima jedan momenat kada se osjeti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima. Tada osjetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Voljela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj. Uvijek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija", rekla je Anica za Blic.