PROGOVORILA O LJUBAVI SA 39 GODINA STARIJIM LAZAROM RISTOVSKIM! Anicu loši komentari očvrsnuli - "Nisam kukavica"

Anica Lazić otkrila i da li planira venčanje

Izvor: Instagram/screenshot/anicalazicofficial

Anica Lazić, glumica koja je dospela u centar pažnje domaćih medija, nakon što je otkriveno da je u vezi sa glumcem Lazarom Ristovski, neretko na društvenim mrežama objavljuje slike sa 39 godina starijim glumcem. Sada je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila i da li zamišlja venčanje.

"Ja nisam mnogo maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama prija da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu", rekla je ona.

Njihova ljubav naišla je na brojne osude, a Anica kaže da su je negativni komentari još više očvrsnuli.

"Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra, tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako moje srce traži", rekla je ona u emisiji "Premijera".