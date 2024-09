Muzičar uslikan kako bos kleči na ulici i gleda u nebo: Frontmen benda "Coldplay" ponašanjem zabrinuo fanove

Nedavno je u svim svjetskim medijima odjeknula vijest da je Kris Martin raskinuo vjeridbu sa Dakotom Džonson.

Izvor: RMBI / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pjevač grupe "Coldplay", Kris Martin, posljednjim slikama zabrinuo je svoje fanove. On je snimljen ispred svoje kuće u Malibuu nakon povratka sa svejtske turneje u neobičnom izdanju.

Na slikama se može vidjeti kako izlazi i ulazi bosonog u automobil, a u jednom trenutku je kleknuo na ulici i skinuo kačket pa gledao u nebo. Njegovo ponašanje zabrinulo je fanove, koji se pitaju šta se događa s njim.

Da li su u pitanju ljubavni problemi?

Podsjetimo, sredinom avgusta pojavile su se glasine da je Kris raskinuo vjeridbu s glumicom Dakotom Džonson, ali njen zastupnik za medije demantovao je glasine te izjavio da je par "srećan zajedno".

Šuškanja o problemima u vezi podstakla je činjenica da glumica nije bila prisutna na evropskom dijelu rasprodate Coldplay-eve turneje "Music of the Spheres", kao i da cijelo ljeto nije snimljena sa vereničkim prstenom. Iako nije sa sigurnošću poznato kada su se vjerili, Dakota nosi prsten koji liči na vjerenički još od 2020, a izvor za Page Six navodi, da jepar vjeren već 6 godina.



"Od prvog dana su bili opčinjeni jedno drugim, pa je preduzimanje sljedećeg koraka bilo neizbježno. Ne žure se s planiranjem vjenčanja već samo uživaju u vjeridbi", rekao je izvor blizak paru u martu ove godine.

Pogledajte još zajedničkih fotografija Krisa i Dakote: