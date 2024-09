Srpski pjevač morao da plati kartu za sopstveni nastup: Nisu ga prepoznali, i još ga pitali što se gura

Pjevač Peđa Medenica ispričao svojevremeno je doživio neprijatnost na početku karijere.

Popularni pjevač Peđa Medenica, svojevremeno se našao u nebranom grožđu kada ga prije nastupa nisu prepoznali, te je morao da plati i kartu jer se menadžer nije javljao.

On je anegdotu sa početka karijere ispričao u emisiji Ognjena Amidžića, u kojoj je opisao nesvakidašnju scenu koja mu se desila na nastupu.

On je otkrio da je kasnio na svirku sa klavijaturistom, te da je video oko pedesetak ljudi u redu kada je stigao uspred kluba.

"Idemo kroz red, još me pitaju što se guram i taman da uđem u klub, obezbjeđenje kaže 'karta'. I ja, šta ću, odem i kupim dvije karte za svoj nastup, za mene i klavijaturistu", objasnio je Peđa.

Inače, popularni pjevač nedavno se našao u centru skandala kada je rijaliti učesnica Jovana Cvijanović javno rekla da je Medenica varao svoju ženu sa njom.

- Ja sam tad bila maloljetna i tada sam ga stvarno voljela kao osobu, on je mene lagao da me voli. Mi smo se upoznali u Tršiću, razmijenili smo brojeve, on me je pozvao na nastup, na kraju smo završili kod njega u smještaju i tamo smo vodili ljubav - započela je.

- Ja sam ga kasnije guglala i saznala sam da je u vezi već 15 godina i vidjela sam da nemaju djece, lagala bih kad bi rekla da ga nisam pretraživala. Za mene je to bila prava ljubav, čuli smo se non stop, govorio mi je da me voli. Nakon dvije godine sam upoznala njegovu ženu, kad mi je dao karte za njegov nastup, on mi je rekao da će tamo biti i žena, kad sam je vidjela htjela sam da propadnem u zemlju. Meni je posvetio pjesmu 'Ne lupaj mala', to je sigurno istina. To je bilo kad sam imala 21 godinu. Nije mi se kasnije javljao 3 dana zbog stomaka i posle smo prekinuli odnos. Neću da pričam kakav nam je intimni život bio. Moji su bili zgroženi kada su čuli za naš odnos - rekla je Jovana.