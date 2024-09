"Ne trpim laži": Ana Nikolić raskinula s Raletom, otkrila detalje i poručila "sve bih dala da je u pitanju treća osoba"

Pjevačica Ana Nikolić otkrila da više nije u emotivnoj vezi sa Goranom Ratkovićem Raletom.rale

Izvor: YouTube/Hype TV/screenshot

Pjevačica Ana Nikolić sinoć je objavila na društvenoj mreži Instagram da više nije u emotivnoj vezi sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.

"Kao što ste od mene uvijek čuli istinu, tako će biti i sada. Slučajnost ili ne, ali baš to je kamen razdora! Za mene postoji jedna istina i vrlo sam isključiva. Za Raleta život 'nije tako isključiv.' To je suštinska razlika u poimanju svijeta i života. Ja sam osoba 'ili-ili'. Rale se predstavljao isto godinu dana, ali on je u suštini osoba 'kompromisa'. Zvaćemo ga 'ali...' Ta riječ u mom rečniku ne postoji. Znam da velika većina očekuje neku veću frku, tipa treća osoba. A ja bih dala sve na svijetu da je to. To rješavam, znamo već… Ovo je stvar karaktera, a to je nepromjenljivo. Da, žao mi je, ali nemam ja vremena više da objašnjavam nikome osim Tari... stvari koje se podrazumijevaju".

Pjevačica se kasnije oglasila i za domaće medije i poručila:

"Osobe koje ne znaju da govore istinu, kojima nisu u skladu misli i ponašanje. Ne podnosim poluistinu i laži, od mene je sve "ili-ili", a on je osoba "ali". Ta pravila važe za sve oko mene i nema izuzetaka. Tako da od ovog trenutka nismo zajedno zvanično. Nije niko treći u pitanju, u pitanju su laži, a to je najgore. Samo istina, pa nek je najgora na svijetu. Žao mi je što smo samo pokvarili prijateljstvo, ne možemo biti dobro posle svega ovoga, ne trpim laži", rekla je Nikolićeva, prenosi Kurir.