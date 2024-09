"Ulazim u rijaliti tati da kupim novi bubreg": Promenila pol, pokazala dečka, ali i roleks i patike od 2.000 evra

Ana Nikolić, nekad Mika Vasić koji je s bratom Gibom harao srpskim rijalitijima, otkrila motiv ulaska u Zadrugu

Izvor: Instagram srbija_showbizz

Nekada Mika Vasić, a sada Ana Nikolić, nakon promene pola odlučila je da sa svojim dečkom uđe u novu sezonu Elite 8, zbog čega se jutros pojavila na obaveznom lekarskom pregledu.

Ona se pojavila ruku pod ruku sa svojim dečkom Stefanom, s kojim će ući u rijaliti, a otkrila je i motiv zbog kojeg će mesece provesti pred kamerama Pink televizije.

"Imam Valentino, Roleks narukvicu, Roleks sat, imam bogatog dečka koji mi to sve puža, finansira me. Motiv ulaska mi je da što duže ostanem u Eliti, zaradim novac, da izlečim svoje roditelje, tati da kupim bubreg i mamu da izlečim da ih malo podignem na tron jer su oni to stvarno zaslužili", rekla je Ana, nakon čega je Stefan rekao da li roditelji podržavaju njegovu vezu.

"Moji nemaju ništa protiv naše veze i ljubavi, ali neće da se pojavljuju u javnosti. Moj otac je medicinski radnik u Nemačkoj, slažu se sa našom vezom. Moj stajling košta 2.500 evra, samo patike su 2.650 evra, majica 400, sat 150 i bermude stotka", rekao je Stefan, nakon čega je Ana rekla kako se oseća posle promene pola.

"Ulazim u Elitu da pokažem kakva sam ja osoba, nikoga nisam ubila, ja sam samo srećna. Nisam kriva što ljudima smetam. Ja verujem svom čoveku, verujem u našu ljubav, on me neće prevariti. Da se plašim ne bih ulazila u rijaliti sa dečkom da se brukam. U Elitu ulazim zbog novca. Presrećna sam nakon promene pola, osmeh ne skidam sa lica, uživam u svojoj ženstvenosti, pored svog čoveka, voljena sam, srećna sam. Mama i Stefan se odlično slažu", rekla je Ana i dodala da se u kupatilu neće tuširati s kupaćim kostimom kao ostale učesnice.

Izvor: Instagram/screenshot/radavasic_official

"Imaćemo intimne odnose pred kamerama. Kupaću se gola, ne želim u kupaćem kostimu da budem. Ja sam konačno zadovoljna svojim telom".