Prihvatajući zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), odluku je donijela sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Optuženom članu kriminalne grupe Mileti Božoviću oduzeti su mačevi, sablje, samostreli i jatagani vrijedni oko 280.000 eura, kao i tri motocikla, pišu Vijesti.

Tom navodnom pripadniku kriminalne grupe Vasa Ulića i Radoja Zvicera, imovina je privremeno zaplijenjena zbog sumnje da je stečena kriminalnom djelatnošću.

Motocikli “KTM”, “Outlander Can Am” i “Husqvarna TE 610”, koji su privremeno oduzeti od tog Beranca, u vlasništvu su firme “Excalibur MNE”, čiji je on osnivač.

Među 161 mačeva, sablji, noževa, jatagana, samostrela... čija je procijenjena vrijednost 280.490,00 eura, su i antikviteti iz Venecije, Japana, Kavkaza, Carigrada, Albanije, Bosne, Južne Afrike...

Od Božovića je oduzeto 39 sablji, 30 jatagana, 13 mačeva, 47 noževa, 14 japanskih mačeva - Vakizaši, dva samostrela, ali i 16 štapova, britvi, kanija, suvenira...

Nekoliko jatagana izrađeno je u Grčkoj, veliki broj sablji i noževa u Turskoj, dio antikviteta je iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije...

Sablje koje su mu oduzete izrađene su u Persiji, Rusiji, Austrougarskoj, a neki noževi u Rusiji, Njemačkoj, na Kavkazu...

Iz Japana su katane i japanski mačevi - vakizaši, a iz Venecije i Mletačke republike neki mačevi i sablje...

Oduzeti su mu noževi izrađeni tokom prošlog vijeka na području tadašnje NDH Jugoslavije, kao i suveniri i replike noževa iz Pakistana, Kine, Indije, Južne Afrike...

“Da okrivljeni raspolaže velikim iznosima novčanih sredstava u gotovini proizilazi iz transkripata međusobnih kriptovanih komunikacija, koje je sa ostalim članovima kriminalne organizacije ostvario putem Skaj aplikacije, pa postoji osnovana sumnje da pokretne stvari koje posjeduje - predmetna vozila, kako to proizilazi iz podataka iz građanskih stanja nijesu registrovana na ime okrivljenog Božović Miletu, i to u odnosu na motocikl marke ‘Outlander Can Am’, bez registarskih oznaka i motocikl marke ‘Husqvarna TE 610’, što je potvrđeno i prilikom oduzimanja, jer su predmetna vozila od istog oduzeta bez saobraćajnih dozvola, potiču iz kriminalne djelatnosti i postoji sumnja i da promet na ličnim i poslovnim računima ovog lica, koji je i odgovorno lice u pravnom licu ‘Excalibur’ DOO iz Berana, nije u skladu sa načinom sticanja te imovine i ne odražava stvarno imovno stanje i stil života okrivljenog i sa njim povezanih lica”, piše u rješenju kojim je prihvaćen predlog SDT-a, prenose Vijesti.

Sutkinja Mugoša obrazlaže da, kada su u pitanju ostale pokretne stvari, osim dokaza i podataka koji su detaljno obrazloženi u predlozima, sumnju da se radi o imovini stečenoj kriminalnom djelatnošću potvrđuje i nalaz i mišljenje vještaka iz oblasti antikviteta i etnologije Gorana Bubanje.

“Specijalno državno tužilaštvo je u toku krivične istrage donijelo naredbu Kti-S br.19/24 od 10.10.2024.godine, kojom je bilo određeno vještačenje antikvarnog oružja radi utvrđivanja porijekla, vrste i vrijednosti označenih antikviteta. Postupajući po navedenoj naredbi sudski vještak iz oblasti antikviteta i etnologije dostavio je ovom tužilaštvu nalaz i mišljenje od 29. 11. 2024. godine iz kojeg proizilazi da procijenjena vrijednost do tada vještačenog oružja, odnosno antikviteta, iznosi 249.840,00 eura, dok je nakon ovog vještačenja izvršena procjena vrijednosti preostalog oružja, odnosno antikviteta, za koje je dostavio nalaz i mišljenje dana 10. 12. 2024. godine, pa na osnovu datog mišljenja proizlazi da ukupna procijenjena vrijednost cjelokupno vještačenog antiknog oružja na dan vještačenja iznosi 280.490,00 eura”, piše u sudskim spisima.

Božović je jedan od uhapšenih, a kasnije i optuženih u velikoj međunarodnoj akciji “General”, usmjerenoj na razbijanje organizovanih kriminalnih grupa uključenih u krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.