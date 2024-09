Nekadašnji svjetski broj jedan Endi Marej je još jedan u nizu onih koji su stali uz Novaka Đokovića.

Ne prestaje cirkus sa terminima mečeva na US Openu! Nakon što su Arina Sabalenka i Ekaterina Aleksandrova odigrale meč koji je najkasnije počeo u istoriji US Opena, sada su Ženg Kvinven i Dona Vekić igrale duel koji se najkasnije završio u istoriji ženskog singla na US Openu. Sabalenka je dobila Aleksandrovu u tri seta na meču koji je krenuo osam minuta poslije ponoći, a Kvinven je bila bolja od Vekić 7:6, 4:6, 6:4 u meču koji se završio u 2:50 po lokalnom vremenu.

Novak Đoković je naravno prvi govorio i upozoravao da su ovakvi termini pogubni, ali US Open insistira na mečevima koji počinju jako kasno i navode to kao svoju posebnost, tradiciju... Tenisere i teniserke niko ništa ne pita, a sada se oglasio i nekadašnji broj jedan Endi Marej. On je na Olimpijskim igrama u Parizu završio karijeru, a sada je prozvao organizatore turnira.

"Situacija sa rasporedom teniskih mečeva je totalno rasulo. Izgleda jako amaterski kada mečevi traju do dva, tri ili četiri ujutru. Sredite to", napisao je Marej na svom tviter nalogu i tagovao redom US Open, Australijan Open, Vimbldon, Rolan Garos, ATP, WTA i ITF. Hoće li ga iko čuti?

Odavno Novak Đoković upozorava da ovakva situacija ne može da se nastavi, ali ga niko ne sluša. Kada je dobio Radua Albota minut prije ponoći u prvom kolu US Opena ponovo je govorio o tome, ali su i dalje mečevi nastavili da počinju kasno. Recimo Aleks Zverev je dobio Tomasa Martina Ečeverija oko 3 časa ujutru.

"Ne mislim da mi pomaže starenje! Kada igram kasno, vidim da mi je ljestvica malo niže. Mislio sam da ću da izađem ranije, vidio sam da Stivens ima set i dva brejka prednosti, ali se produžilo na još dva sata. Volim noćni termin, ali da se počne u neko normalno vrijeme", naglasio je Novak poslij pobjede nad Raduom Albotom u prvom kolu. A njegova organizacija PTPA je još odavno izdala saopštenje povodom termina mečeva.

"Imperativ je da grend slemovi, lideri organizacije, organizatori turnira i igrači kroz PTPA kao svoju organizaciju zajedno nastupe i pronađu rješenje koje će spriječiti da se mečevi završavaju tako kasno. Da li je to kroz zabranu tih mečeva ili kroz neko drugo rješenje. Znamo da mečevi koji se završavaju jako kasno imaju jako negativne posljedice i teraju igrače u pozicije koje nisu fer, nisu sigurne i nisu zdravi uslovi za rad. Ipak to nastavlja da se dešava zato što ne postoji spremnost da se prizna ovaj problem i da se na prvo mjesto stave interesi igrača. U prethodnim danima nekoliko sportista je pričalo da je moralo da igra do ranih jutarnjih časova. Jedna od posljednjih koja je to uradila je Ons Žaber koja je članica naše organizacije", navodi se u saopštenju PTPA.