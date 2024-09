"Flertovala je sa njim, pokupio sam se i otišao": Stefan Karić otkrio šok detalje raskida sa misicom

Jovana Ljubisavljević je nedavno stupila u brak sa Bogdanom Srejovićem, a njen bivši Stefan Karić sada je izneo nove detalje iz njihove veze.

Prvi zvanični učesnik "Elite", Stefan Karić, danas se pojavio na sistematskom pregledu koji je obavezan za sve učesnike.

Karić je okupljenim medijima dao izjavu, u kojoj se dotakao i bivše partnerke Jovane Ljubisavljević, koja se nedavno udala za ugostitelja i bivšeg partnera Cece Ražnatović, Bogdana Srejovića i sa kojim čeka prvo dete.

Kako je istakao, misica je sa Bogdanom flertovala još tokom njihove veze, što je i bio razlog njihovog raskida.

"Naš raskid je bio upravo zbog toga što je jedno veče flertovala sa Bogdanom Srejovićem. To je bio okidač. Bilo je tu i ranije nekih naših nesuglasica, kao u svakoj vezi, ali to veče sam video sve, pokupio sam se otišao i nisam joj se više javio. Tu je bio kraj. Mogu da se pravim da nešto ne vidim, ali jednostavno eto, na kraju se ispostavilo da je Karić u pravu", istakao je Stefan, navodeći da ni on nije bio "cvećka".

"Ja sam radio svašta, nikad nisam bio cvećka. Verovatno sam je time i povređivao", zaključio je.

Stefan je nakon misice uplovio u vezu sa izvesnom Andreom Bogdanović, koja mu je bila podršku i tokom suđenja sa Natašom Šavijom. Pogledajte njihove zajedničke fotografije: