Prve slike sa vjenčanja norveške princeze i šamana: Svadbu pravili u šatoru, Emina Jahović prisustvovala proslavi

Stotine gostiju stiglo je u grad Alesund kako bi prisitvovalo proslavi vjenčanja princeze Marte koja se odrekla norveške krune zbog samoprozvanog šamana Duraka.

Izvor: BACKGRID / Backgrid USA / Profim

Najkontroverznije kraljevsko vjenčanje desilo se juče, a o njemu su izjveštavali svi svjetski mediji. Norveška princeza Marta Luiz udala se za dugogodišnjeg vjerenika, samoprozvanog šamana iz Kalifornije, Dureka Vereta u gradu Giranger, uz prisustvo članova kraljevskih porodica Norveške i Švedske, kao i poznatih ličnosti.

Svečanost je održana u velikom bijelom šatoru u Girangeru, gradu na obali fjorda koji je proglašen za svjetsku baštinu Uneska. Par je izazvao kritike nakon što je prodao prava na reportažu i snimanje vjenčanja britanskom časopisu "Hello!" i američkom stiriming servisu "Netfliks", prenosi AP.

Princeza Marta Luiz (52) i Veret (49) objavili su vjeridbu 2022. godine. Najstarija od dvoje djece norveškog kralja Haralda, ranije je bila udata za pokojnog pisca i umjetnika Arija Bena sa kojim ima tri ćerke - Mod, Liju i Emu. Njih dvoje su se razveli 2017. godine, a Ben je preminuo na Božić 2019. godine, a svi mediji su tada prenijeli da je u pitanju samoubistvo.

Marta Luiz je već decenijama izazivala kontroverze u Norveškoj zbog učešća u alternativnim metodama liječenja, a izgubila je počasnu titulu kraljevskog visočanstva 2002. godine kako bi joj bilo dozvoljeno da pokrene sopstveni biznis.

Veret navodi na svom sajtu da je on šesta generacija šamana, kao i da mu je, kada je bio dijete, jedan rođak predvidio da će se jednog dana oženiti princezom Norveške.

Izvor: DPPA / ddp USA / Profimedia

Međutim, mnogi Norvežani još nisu u potpunosti prihvatili Vereta, smatrajući da postoje mnoge kulturološke razlike, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Kada je vjeridba prvi put objavljena, norveška državna televizija NRK javila je da će se Veret preseliti u Norvešku i pridružiti kraljevskoj porodici bez titule.

On i Marta Luiz su sada navodno kupili kuću u Norveškoj. Njen mlađi brat, prestolonaslednik Hakon, naslediće oca na mjestu kralja.

Među zvanicama i naša poznata pjevačica

Emina Jahović objavila je slike sa "vjenčanja vijeka", a poziv ni ne čudi, obzirom da je Emina u više navrata govorila kako joj je Durek pomogao u teškom periodu života. Na prvim slikama koje su osvanule na njenom Instagramu, vidimo da je Emina nosila crvenu, mini haljinu i bisere.

"Tako mi je drago što sam dio ovog prelepog događaja. Toliko puno nevjerovatnih ljudi i energija, hvala vam dragi moji", napisala je Emina u instagram priči.

Holivudski šaman "iscelitelj" koji naplaćuje 2.000 dolara po seansi, u jednom trenutku sarađivao je i sa Eminom, kada joj je pomogao da prebrodi neke teške životne situacije. "Radim na sebi spiritualno i tjelesno, a najviše radim sa šamanom Durakom, koji je ujedno najbolji drug Gvinet Paltrou", otkrila je Emina svojevremeno u "Ekskluziv specijalu" na Prvoj Tv.

"Bilo je to pomalo zastrašujuće iskustvo, ali izuzetno inspirativno. Svako od nas u sebi ima duhovnog vođu koji se prikazuje u vidu karakteristika neke životinje. To, međutim, nije statično, već promjenljivo, u zavisnosti od faze u kojoj se nalazimo. Riječ je duhovnom putovanju na kojem se susrećete sa životinjom koja opisuje vaš karakter. Na Jutjubu postoji mnogo video-klipova koji vam u tome mogu pomoći, dok sam ja to uradila sa svojim duhovnim učiteljem koji me je vodio kroz to jedinstveno iskustvo", objasnila je tada Emina.

Pogledajte još fotografija srećnog para u galeriji: