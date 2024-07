TOPLES EMINA JAHOVIĆ! Isplivale fotke, razgolitila se i pokazala skrivenu tetovažu, ali i izvajane noge

Emina Jahović objavila je toples fotku koja je izazvala lavinu komentara i lajkova.

Izvor: Instagram/yaemina

Pjevačica Emina Jahović, nedavno se našla u žiži interesovanja zbog fotografija sa prvog vjenčanja na kojima je neprepoznatljiva, ali i sina koji je zaplovio muzičkim vodama. Njen naslednik je postao reper, dok Emina ne krije koliko je ponosna na njega. Da li će imati bogatu karijeru kao majka, ostaje da vidimo.

Sada se zgodna pjevačica oglasila na Instagramu fotografijom koja je sve "oborila s nogu". Dok je uživala u ljetnjim danima, pratioce je počastila "vrućim" fotkama u kupaćem kostimu, ali i djelimično bez njega.

Emina se slikala toples, zagolicala je maštu muškarcima, a potom je objavila slike kako uživa na lježaljci. Sa psom je pozirala na lježaljci, a izvajane noge su bile u prvom planu. Pored ovih fotografija, pjevačica je spustila gornji dio bikinija i pokazala tetovažu u obliku srca koju ima na ramenu.

Emina Jahović provela je deset godina u zajedničkom životu sa turskom zvijezdom Mustafom Sandalom sa kojim ima dva sina. Njihova ljubav nije odoljela izazovima, te je uslijedio razvod. Rastanak nije prošao lako, te su Emina i Mustafa završili na sudu zbog navodnog neplaćanja almentacije za djecu, nakon čega je on podnio kontratužbu.

"Nije plaćanje u pitanju, već principi. I dalje smo na sudu, ali to ne sprečava moju djecu da se viđaju sa njim. Žao mi je što je tako, ali u Turskoj sam uvjek na meti kritika što je i normalno jer mi je bivši suprug poznat tamo, ali odavno sam prestala da se osvrćem. Naučila sam da živim svoj život i da je to jedino što me zanima. Želim da je istina samo moja", poručila je Emina u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Par se razveo 2018. godine, a Emina je tužila Sandala da ne daje alimentaciju za djecu, nakon čega je on sudu dostavio dokaze da je od razvoda uplatio 115.000 eura. Pevačica je ranije otkrila da proces suđenja još nije završen, a Mustafa Sandal izgovorio je sudbonosno "da" svojoj partnerki Melis Sutšurup. Pjevač i njegova 19 godina mlađa izabranica venčali su se najprije u Rimu 3. juna, a gala proslavu su napravili od 10. do 12. juna u luksuznom hotelu u Marmarisu, za šta su platili oko 200.000 eura.