Isplivala prva slika Uroša Stanića posle napada: Nepoznati muškarac ga udario u prodavnici, evo kako sada izgleda

Učesnik rijalitija Zadruga pokazao i ko mu pruža podršku

Bivši učesnik rijalitija Elita Uroš Stanić, napadnut je prije nekoliko dana u centru Beograda, nakon čega je završio u Hitnoj pomoći. Njega je, kako je ranije izjavio, napao nepoznati muškarac u prodavnici, nakon čega je zadobio povrede vrata.

"Danas oko 14:50 časova sam izašao iz hotela 'Slavija' gdje trenutno boravim i otišao u prodavnicu. Kada sam čekao red kako bih platio vodu, iza mene je bio nepoznat momak, krenuo je da se krsti i da me čudno gleda. Rekao sam mu da može da se prekrsti sa obje ruke. Jesam pripadnik LGBT populacije, ali sam se pristojno obukao i ponašao. On mi se obrati riječima: ''Kuda ide ovaj svijet?! Pe**rčino!'' Ja sam mu rekao da treba da ga bude sramota, a onda se umiješala i radnica, koja mu je sugerisala da ne treba da se ponaša tako prema mušterijama. Tada me je udario svojom desnom ruku u predjelu donjeg dijela vrata i izašao je iz prodavnice. Platio sam vodu, izašao iz prodavnice i ugledao ga kako stoji preko puta marketa. On je tada krenuo ka meni, da me udari, a ja sa utrčao u prodavnicu. Tada mi je rekao: Pi**o, bježiš, ovih dana ćeš dobiti batine. Pozvao sam policiju, koja je brzo došla i intervenisala. Ponudili su mi hitnu pomoć, ali sam ja sam došao u Urgentni centar", istakao je Uroš u svojoj izjavi.

On je danas objavio i sliku nakon napada, sa kragnom oko vrata, u društvu svoje majke. Nakon objave slike, objavio je i snimakk kako sa kragnom oko vrata šeta centrom Beograda, gdje je prije nekoliko dana i napadnut.

