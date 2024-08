Aflekova nova djevojka je "pljunuta" bivša: Kenedijevu ćerku nazivaju ljubavnicom, a nije prvi put da su zajedno

Svijet ne prestaje da priča o novoj djevojci Bena Afleka, inače ćerki slavnog političara.

Pjevačica Dženifer Lopez i glumac Ben Aflek zvanično su odlučili da se razvedu.

Iako su zajedno proveli gotovo dvije godine zajedno, ona je ovih dana podnijela zahtjev za razvod, a uz to i zahtjev za promjenu prezimena. Kako je istakla pjevačica, imali su "nepomirljive razlike", zbog kojih je njihov brak došao do kraja.

Sada svijet bruji i o novoj vezi slavnog glumca. Holivudski mediji spekulišu da je Aflek već pronašao utjehu i to u Kik Kenedi, 36-godišnjom ćerkom advokata i političara Roberta F. Kenedija Juniora, dok dobro obaviješteni izvori navode da ovo nije prvi put da se "mota" oko nje i sa njom.

Insajderi su otkrili za Dejli Mejl da Kik i Ben "uživaju u druženju", ali da je ona i prilično diskretna i tajanstvena po pitanju njihovoj vezi jer ne želi da je etiketiraju kao ljubavnicu.

"Ben i Kik su se posvađali prije nego što se on vratio Džej Lo. Upoznali su se jer je glumac iz Bostona, a kada živite u Bostonu i dio ste tamošnje elite, ne možete da ne poznajete porodicu Kenedi, koja pripada kraljevskoj lozi", istakao je izvor za pomenuti list.

Izvor je naglasio da se romansa sa Kik nikada nije poklapala sa Aflekovom ponovnom vezom sa Dženifer Lopez. Takođe je objasnio da se Kik ne opterećuje time o kako bi Dženifer mogla da se osjeća zbog Benove odluke da se ponovo poveže s njom.

"Kada su ponovo počeli da se druže, Aflek i Lopez već su bili razdvojeni. Ben je to vrlo jasno rekao. A Dženifer je to samo potvrdila time što je otkrila da su se rastali još u aprilu. Stari-novi par viđa se u hotelu Beverli Hils jer on nudi ozbiljan nivo privatnosti poznatima. Činjenica da ljudi komentarišu da izgleda kao Dženifer Garner joj laska jer smatra da je glumica izuzetno lepa", istakao je sagovornik.

Pogledajte Bena sa prvom ženom, sa kojom upoređuju Kik: