"Od juna do decembra sa 115 kg spala sam na 63": Pjevačica ispričala kako je uspjela da vrati mladalačku liniju

Anica Milenković je bila jedna od najvećih zvijezda 90-ih godina, a proslavila se hitom "Na lančiću ime tvoje", a zatim otišla u Ameriku.

Pjevačica Anica Milenković poslednjih godina živi mirnim životom, te se o njenoj privatnosti ne zna mnogo. Ona je ipak jednom prilikom govorila o svom životu, i tada je otkrila da je smršala čak 52 kilograma za samo šest mjeseci.

"U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam prije 12 godina rodila ćerku Barbaru, uspjela sam da oslabim, a onda je uslijedila druga trudnoća. Opet sam smršala, ali je moj sin Filip rođen bez sluha i ugradili su mu implant kada je imao godinu dana. Zbog njegovih operacije i stresa počela sam naglo da se gojim", ispričala je.

Kada se Filip oporavio, Anica se posvetila sebi. Za šest mjeseci je uspjela da promijeni život i vrati mladalačku liniju.

"Pila sam razne preparate, držala sam dijete, išla kod ljekara, ali sam brzo odustajala. Po preporuci prijatelja, 2018. godine došla sam do nutricioniste i fitnes trenera Klaudije Ademi. Rekla sam sebi: 'Sve sam probala, ne košta me ništa da probam i sa njom'. Tada je počeo da mi se mijenja izgled, ali i život. Sa njenom ishranom sam za kratko vrijeme, od juna do decembra sa 115 kilograma spala na 63. Želim da imam 58 kilograma u idem ja tom cilju", objašnjavala je Milenkovićeva.

"Naučila me je šta je potrebno njenom organizmu. Nisam razmišljala šta ću da jedem jer mi je ona pravila jelovnik. Prva dva mjeseca mi nije dozvoljavala da vježbam jer sam bila teška", ispričala je.

"Nisam mogla bez hleba i slatkog, ali posle prvih sedam dana nisam više imala problem. Najgora su prva tri dana novog režima. Htjela sam da odustanem, ali je Klaudija stalno bila uz mene, nije mi dozvoljavala. Kada sam posle tri dana videla koliko sam se osjećala dobro i primijetila da više nisam naduta i nemam glavobolje, nisam ni pomišljala da odustanem. Kada se danas pogledam u ogledalo, vidim zdravu ženu lijepog izgleda, i znam da više neću dozvoliti da se to promijeni", ispričala je Anica ranije za "Hit informer".

Jelovnik Anice Milenković

Doručak: Omlet ili dvopek sa marmeladom, a ponekad ovsene pahuljice.

Ručak: Uglavnom jedem meso i salate. Na primjer ribu, teletunu ili morske plodove sa povrćem.

Večera: Supa, retko sendvič.

TRIK SAVJET: Trudite se da svakodnevno imate kardio vježbe ili bar tri puta sedmično.

