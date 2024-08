Svi su odustali od njega, a ona ga spasila s ivice smrti: O humanom gestu Lidije Vukićević se i dalje priča

Lidija Vukićević sve je oduševila humanim gestom i emotivnim snimkom raznježila pratioce na društvenim mrežama.

Izvor: Prva TV/screenshot

Atraktivna glumica Lidija Vukićević decenijama plijeni savršenim izgledom. Na društvenoj mreži Instagram svakodnevno dobija poruke da se nije promijenila od kako je tumačila lik Violete Popadić u seriji "Bolji život", a sada je objavila snimak psa lutalice kog je odlučila da udomi i odvede u svoj stan na Novom Beogradu.

Kako se navodi, ovo nije prvi put, da je glumica pomogla nekom psu, a emotivni video koji je podijelila sve je raznježio.

"Možda najtužniji prizor do sada... Pogledajte šta je prošao i čemu se on nada. Ovo nisam mogla da gledam i odmah sam znala da će biti moja. Kada pomislimo da smo svu nadu izgubili, da ne možemo sve da ih spasimo iako se borimo svom snagom i svim silama, pa ih gledamo tako bespomoćne i nadamo se čudu... Klonemo na momenat, pa nas trgne zvuk telefona i nepoznat broj. Po ko zna koji put pomislimo, opet neka dojava i ostavljeni štenci, opet poziv za pomoć. Ovog puta bio je poziv za spas naše Aske i to ni manje ni više nego kod nje - Lidije Vukićević.

Imala je samo jednu želju, a to je da spasi psa koji je najmanje udomljiv, Asku je poželjela odmah. Lidiji nije prvi put da spasi životinju sa ivice smrti. Cio soj život je spašavala ugrožena i njaslabija bića i još jednom dokazala da tu gdje postoji ljubav, tu postoji i život. Osim što je Aski napravila dobrodošlicu nas je očarala gostoprimstvom. Bila je čast da Vas upoznamo", glasila je emotvna poruka u videu koji je Lidija Vukićević objavila na svom Instagram profilu i dodala:

"Riječi uvijek umanje govor srca".