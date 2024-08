U noći kad je ubijen, u Arkanovu kuću je ušla njegova prva žena: Samo je jedno rekla za Cecu, otkriveni detalji

Pjevač Zoran Kalezić otkrio je svojevremeno šta je Natalija rekla kada se saznala za pogibiju bivšeg supruga.

Željko Ražnatović Arkan je ubijen 15. januara 2000. godine, nešto posle 17 časova, u hotelu Interkontinental u Beogradu, a o onome što se dešavalo nakon njegove pogibije dugo se nagađalo.

Ipak, neke detalje o svemu što je prethodilo ubistvu, ali i onome što je uslijedilo nakon, otkrio je legendarni pjevač Zoran Kalezić koji je bio i jedan od retkih koji su bili u Arkanovom domu u tom trenutku.

Kad je Arkan ubijen, Natalija (Arkanova prva supruga) njihova djeca, moja supruga Vera i ja smo iz naše kući otišli u Željkov dom. Moja majka je izgubila dva sina, dva moja brata. Znam koliko je to teško. Sjećam se suza Arkanove majke Slavke - počeo je priču Kalezić.

U više navrata je priznao da je u njihovim životima bio prisutan, ali isključivo kao umjetnik.

Kad sam ušao u Arkanovu kuću, njegova majka je plakala. Prišao sam joj i poljubio je. I sad, uvijek se kod nas dešava da neko bude uz Cecu, a neko uz Nataliju. To su neke naše balkanske priče koje nisu potrebne u tim trenucima. Natalija je bila otmena kad je rekla: "Nemojte mi pričati ništa o tome, od mene mu sve prosto, on je volio ovu ženu (Cecu, prim. aut.)". Eto to može samo jedna časna žena kakva je bila Natalija da kaže u tom trenutku o mrtvom ocu njene djece.

Inače, pokojni suprug Svetlane Ražnatović bio je 13 godina u braku s Natalijom Martinović, profesorkom španskog jezika i književnosti, a onda je u njegov život ušla Ceca.

"Nakon 13 godina braka s Natalijom, ja sam se razveo. Moja Maša se rodila dok sam bio u hrvatskom zatvoru. Moja žena i ja tri godine već nismo bili zajedno. Imao sam tri braka, ali nikad nisam bio ženskaroš. Nikakvih ljubavnih afera nisam imao. Za 13 godina, koliko sam bio s bivšom ženom, ništa se nije dogodilo što bi izazvalo njenu sumnju. Onda sam se zaljubio u Cecu. Rekao sam to ženi. U stvari, to se postepeno događalo. Ceca je bila uporna. Otvoreno mi je govorila o svojoj ljubavi i ja sam je polako prihvatao", izjavio je Arkan 1996. godine.

