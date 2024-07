SRAMOTA! Biće dobro ako ne podnesem krivične prijave: Ceca žrtva prevare, hitno reagovala

Ceca Ražnatović hitno se oglasila i poručila da je njeno ime zloupotrebljeno, kao i da je publika dovedena u zabludu.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Nedavno je u medijima odjeknula vijest da je nastup, Svetlane Cece Ražnatović na trgu Čelinac u Banja Luci otkazan, a ona je hitno reagovala i otkrila šta se zaista desilo. Ona je na Instagramu objavila video u kom je istakla da njen menadžent nikada nije odobrio taj nastup i da je njeno ime zloupotrebljeno kako bi se privukla publika.

Poručila je i da smatra da su takve stvari nedopustive i spomenula tužbe, pa veoma bijesno istakla da ovome mora da se stane na put, i to pod hitno.

"Ćao dragi moji. Želim da se obratim mojoj publici vezano za sjutrašnji nastup i mjesto zvano Čelinac. Taj datum moj menadžment nikada nije odobrio, moja publika je dovedena u zabludu, i želim da se tome stane na put, zato se neću sjutra ni pojaviti. Nije do mene, ne može sa mojim imenom da se manipuliše na takav način i mislim da je to jako ružno i to je jedna velika sramota. Biće dobro i ako ne podnesem krivične prijave za lažno najavljivanje mog nastupa. Ljubi vas i voli vasa Ceca i vidimo se večeras u Doboju", poručila je Svetlana putem pomenute mreže.

Ceca je veoma aktivna na društvenim mrežama gdje s fanovima dijeli privatne trenutke, pa ih je tako nedavno slatko nasmijala kada je objavila snimak s granice. Ona se s ekipom zaglavila u velikoj koloni vozila na granici s Makedonijom.

Dok je čekala dugačak red, Ceca je u bijeloj majici otvorenih leđa, džinsu i papučama izašla iz kola kako bi se istegla - "Koji su najbolji savjeti za istezanje kada su ovakve kolone?", upitao je muškarac Cecu koja je odmah počela da radi i pokazuje vježbe pored kola.

"Sagneš se, 20-30 ponavljanja dok se ne ispraviš. Bez čučnjeva. Mislim, mogu, ali imam platformu, nije stabilna, a imam i publiku ovdje", rekla je Ceca kroz smijeh.