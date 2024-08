Žena od Ša poslala brutalnu poruku Tari Simov: Godinama ćutala o ovome, a sad otkrila šta joj je Ivana poručila

Tara tvrdi da se čula ne samo sa Ivanom, već i sa drugom Nenadovom bivšom, Vanjom.

Afera Nenada Aleksića Ša i Tare Simov zbog koje se i razveo, svojevremeno je podigla ogromnu prašinu, a bivši ljubavnici nisu se razišli na lep način.

Njihov odnos bio je, doduše, turbulentan i tokom rijalitija, a nakon izlaska iz "Zadruge", situacija nije bila ništa bolja.

Nakon svega, veoma često su se javno prepucavali i svađali, a Tara je u nekoliko navrata, nakon prozivki repera uzvratila istom merom.

Međutim, Simov je tek nedavno otkrila tajnu da ju je nakon rijalitija kontaktirala i sama Ivana, doduše ne lično, već preko zajedničkih prijatelja.

- Što se tiče Vanje, s njom sam u kontaktu. Da. Vanja i ja smo se čule kad je on ušao u rijaliti, a ona bila nesnađena povodom cele te situacije. Ne mogu baš tačno da se setim kako je došlo do dijaloga između nas, ali se čujemo i dalje. Ona je meni mnogo draga devojka i žao mi je što joj se izdešavalo sve to. Pogotovo taj gubitak bebe. Vreme ne može da izbriše prošlost. Mogu da kažem samo da je Vanja jako draga devojka, da je Ivana jako draga žena i želim im sve najbolje u životu, samo što dalje od njega.

Obratila se Nenadovoj mami

Podsetimo, majka Nenada Aleksića Ša se nedavno uključila u emisiju "Narod pita" gde je rekla da Taru treba da bude sramota, na šta joj je Simova ubrzo putem svog Instagrama odgovorila.

- Ajde prvo ću gospođa Ljilji da se obratim.O tome ko koliko može da progovori, ko koliko skrinštotova ima, ne priliči ženi Vaših godina da priča na televiziji. Pogotovo ne za dve devojke troduplo mlađe i ostvarene na svim poljima i kompletno nezainteresovane za Vašeg sina - napisala je Tara, pa nastavila:

- Takođe, nadam se da je ovo prvi i poslednji put da govorite o meni, da ne bih ja govorila o Vašoj "ljubavi" prema Nenadu i tome zašto je on takav kakav jeste.