PREVARIO I DRUGU ŽENU PRED KAMERAMA, OGLASIO SE OTAC: Kaže da je psihopata, a bolje čuvao njenog sina nego bivši muž!

Otac repera Nenada Aleksića prokomentarisao njegov odnos sa Vanjom Aleksić

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nenad Aleksić Ša, koji je bivšu suprugu Ivanu varao sa Tarom Simov, a sada i suprugu Vanju sa Mionom u rijalitiju Elita. Njegova, uskoro bivša supruga je u lajvu na TikToku iznijela optužbe na račun repera, a sada se oglasio njegov otac Zoran Aleksić i otkrio detalje njihovog braka.

Zbog gluposti se oni svađaju, to je temperament u pitanju. Možda Nenad očekuje više, možda je ona takva da neće da popusti. Ali okej, gledam neke trenutke da mi je drago. Nenad je prije ulaska u rijaliti podnio papire za razvod i došlo je do toga da je ona spakovala stvari i otišla. To se desilo kad je on prodao stan i prešao u drugi stan da ga oprema. Nenadu je najveći san da postane otac. Ne znam šta je među njima bilo prije, misim da joj je smetalo što on nije htio stan da prepiše na njeno ime", rekao je stariji Aleksić za "Premijeru" i dodao:

"Zaboljelo me što je ona pričala da on nema para, ima... Sigurno je da su prenaglili kad su ušli u brak.Ona govori da je Nenad psihopata, a njeno dijete je pazio bolje nego otac. On možda burnije reaguje, ali on nije nasilnik. Neka te njegove bivše vide kako su one radile i kakve su one bile".

Zoran se potom osvrnuo i na Ivanu, reperovu prvu suprugu: "Ivana i ja smo uvek imali korektan odnos. Ja sam pročitao tu njenu izjavu, ona je jedina koja nikad nije koristila te izraze psihopata i slično... Ona je samo rekla da to nije onaj Nenad s kojim je ona živjela. Ništa ružno nije imala da kaže o Nenadu i tom braku".