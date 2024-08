Džej Lo 4x bila u braku, a dva ne računa: Ucenjivana golim slikama, ostavljena pred oltarom, a sve ih lagala

Kao što se nagađalo mesecima, Džennifer Lopez podnela je papire za razvod od Bena Afleka, ali ovo joj nije bio jedini brak.

Izvor: OnTheJLo.com/screenshot

Nakon što je rešila da stavi tačku na brak sa "ljubavlju njenog života" kako je nazivala Bena Afleka, može se reći da je srce Dženifer Lopez bilo slomljeno popriličan broj puta, uzevši u obzir da joj je ovo četvrti brak.

Dok je šetala na dodeli Zlatnih Globusa ranije ove godine, našalila se na račun svoja četiri braka tokom intervjua za Variety: "Može se reći da sam ekspert, ne baš za brakove ali za venčanja - da". S obzirom da je govorila da je večiti "optimista u ljubavi", te da je na brak sa Benom čekala punih 20 godina, ali ni on nije potrajao, ostaje da vidimo kako će Džen prebroditi ovaj ljubavni brodolim. No, krenimo od početka...

Izvor: Instagram/jlo

Ko su bile najveće ljubavi Dženifer Lopez?

Prvi brak sa Ođanijem Noom (1997-1998)

Njen prvi brak bio je ujedno i najkraći! Pevačica u usponu udala se za tadašnjeg konobara 1997. a brak je trajao samo godinu dana. Mediji su izveštavala da su bivši supružnici u godinama koje su usledile vodili žestoku pravnu bitku.

Jennifer Lopez and her first husband Ojani Noa, 1997pic.twitter.com/oeC8gaE52O — MIUCCIA TAM. (@kurisheeee)October 28, 2021

Deset godina kasnije, Dženifer je u videu za turneju "It's my party" provukla da "ne računa svoja prva dva braka" jer su trajala toliko kratko.

"Bila sam veoma mlada prva dva puta kada sam se udavala. Čini se da ste u životu uvek okruženi ljudima i da nikada niste sami, ali ste zapravo veoma usamljeni. Tako da uvek želite nekoga pored sebe. Nekoga. Ja sam mislila ako se udam da uvek ću imati nekoga pored sebe. Ali, život tako ne funkcioniše", objasnila je tada.

Izvor: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

"To nije pravi razlog zbog koga se venčate, pravi je kada nađete nekoga ko vas čini boljim". Dženifer je javno pričala u svom dokumentarcu o strahu od samoće, a strani mediji su tokom drame sa Benom izveštavali da se užasno plaši da ne završi sama i bogata, kao Madona.

Nakon razvoda, Noa je izjavio: "Rekao sam joj da zadrži prsten i sve stvari koje sam joj dao. Nisam želeo da me podsećaju na nju i da mi nedostaje," izjavio je njen prvi muž, koji je sada preduzetnik, a otvorio je i Onlyfans nalog. "Ben je muž broj 4, ja sam bio broj 1 i govorila mi je da sam ljubav njenog života", dodao je za DailyMail, pa 2022. izrazio sumnju u njen brak sa Benom: "Kada smo legli u krevet prve bračne noći rekla mi je da ćemo biti zajedno zauvek. Želim njoj i Benu sve najbolje, ali sumnjam da će trajati".

Izvor: Instagram printscreen / ojaninoa1

On je takođe istakao da ga bole tračevi da je pevačica ta koja ga je "šutnula".

"Mi smo prijatelji decenijama, ja nisam tamo neki konobar s kojim je ona bila, već sam bio maneken, oženjen najlepšom ženom koju sam ikada video. Postala je megazvezda dok smo bili zajedno, i svi paraziti koji su je okruživali presudili su našem braku. Godinama sam ćutao, hteo sam samo da nastavim svoj život. Ali sada su mi se vratile sve emocije", rekao je Ođani Noa malo nakon što se Džej Lo udala za Bena.

Zanimljivo je i da iako Ođani danas tvrdi da je sa Dženifer Lopez i dalje dobar prijatelj, ne smemo zaboraviti na dramu koja se odvijala do pre nešto više od godinu dana. Naime, fitnes trener je želeo da obelodani još detalja iz braka sa latino divom, ali to nije sve.

On je, nakon što ga je Lopezova osujetila u nameri da izda biografiju, pokušao da pusti u javnost i njihove eksplicitne snimke, no Dženifer je svaki put uspela da mu stane na put.

I pre nekoliko godina pisalo se da Noa poseduje čak 11 sati video-materijala na kom se navodno vidi Dženifer u krevetu, u kupatilu, gola, a tu su snimci njenih svađa s majkom.

Džej Lo ga je dobila na sudu nakon 6 godina mukotrpne borbe, ali izvori tvrde da postoje rupe u zakonu, kao i da su mu planovi da i knjigu i snimke izbaci na drugom tržištu, a da li će uspeti, ostaje da vidimo.

Kris Džad (2001-2003)

Izvor: Youtube printscreen / Jennifer Lopez

Kada je Dženifer upoznala zgodnog plesača na snimanju svog spota "Love don't cost a thing", osetila je instant konekciju.

Venčali su se 2001. da bi već naredne godine podnela zahtev za razvod navodeći kao razlog "nepomirljive razlike".

Džad je kasnije u intervjuu kod Opre rekao da je to bila ljubav na prvi pogled: "Kada je Džen ušla i pružila mi ruku, ja sam pomislio - 'O moj Bože, oženiću ovu ženu'". Kao razlog razvoda, naveo je da stvari prosto nisu funkcionisale, i da je veliki izazov biti stalno pod budnim okom javnosti. "Nekako pristanete na to, znate? Potrebno je da prihvatite, prigrlite i pomirite se s tim. Ako pokušate da sačuvate privatnost to vas izluđuje i zato se sve sruši".

Kris je danas u srećnom braku u kom je dobio ćerku, i poznati je koreograf koji se uprobao i u glumi.

Izvor: Instagram printscreen / cjudd

Mark Entoni (2004-2014)

Ovaj brak je najduže trajao, čitavih deset godina, tokom kog su dobili blizance - Maksa i Eme. Par se prvi put sreo 1998. a Lopezova se prisetila ovog trenutka u svojim memoarima "True love" ("Prava ljubav") navodeći da je Entoni predvideo njihov brak.

"Jednoga dana bićeš mi žena", navela je reči svog kolege tada. A kao što je i obećao, venčali su se 2004. da bi 3 godine kasnije objavili svetu da očekuju bebe. 2008. dobili su blizance, ali idila nije dugo trajala!

Izvor: Malcolm Taylor Collecti / Everett / Profimedia

2011. Dženifer je šokirala svet vešću o razvodu: "Nekada ne ide, i to je tužno. Ali, ja ostajem večiti optimista po pitanju ljubavi. Verujem u ljubav", navela je za VanityFair, "To je i dalje moj najveći san. Pozitivna sam - odučna da odgajim moju decu, nastavim sa životom, i uradim najbolji posao kao majka, izvođač i osoba. Osećam se snažno."

U aprilu 2012. Mark je podneo papire za razvod navodeći kao razlog "nepomirljive razlike". Ipak, par je ostao u dobrim odnosima nakon razlaza, te su jedno o drugom uvek govorili samo najleše. Svi pamte i poljubac bivših supružnika na dodeli Gremi nagrada 2016. dve godine nakon razvoda!

Izvor: Youtube printscreen / Universal Documentaries

Od tada dve Latino zvezde sarađivale su mnogo puta, a takođe su udružili snage tokom dobrotovornog koncerta, sa njenim tadašnjim dečkom, Aleksom Rodrigezom. Osvrnuvši se na taj brak, ona je jednom prilikom rekla: "Nije bilo lako da pronađem oproštaj, bilo bi lakše da sagorim u plamenu ogorčenosti, razočarenja i besa, ali Mark je otac moje dece i to nikada neće nestati. Trudim se jako da popravim stvari, i to je do sada najteži posao koji sam radila".

Mark se prošle godine venčao sa 30 godina mlađom Nadiom Fereirom sa kojom je dobio ćerku.

Veridba za Aleksom Rodrigezom

Između brakova, Dženifer je bila i nekoliko puta verena, neki mediji kažu čak 6 puta! Jedna od njih bila je sa poznatim sportistom Aleksom Rodrigezom. Nakon 2 godine zabavljanja, zvezda američkog fudbala stavio je dijamant na Dženiferinu ruku.

Vidi opis Džej Lo 4x bila u braku, a dva ne računa: Ucenjivana golim slikama, ostavljena pred oltarom, a sve ih lagala Dženifer Lopez, Aleks Rodrigez Dženifer Lopez, Aleks Rodrigez Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: INSTAGRAM/AROD Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Bill Davila / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SPOT / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia/Everett Collection/Jason Mendez Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia, Instagram/jlo Br. slika: 7 7 / 7

"Kada je Aleks došao u moj život, pomislila sam - oh, našla sam nekoga ko može da me prati. I ko takođe želi da raste i razvija se." govorila je u to vreme. Četiri godine, ovaj par punio je naslovne strane i činilo se da se njihova mnogočlana porodica savršeno uklopila. Putovali su i slavili zajedno sa njihovom decom iz prethodnih brakova, a onda 2021. umesto crkvenih zvona oglasili raskid veridbe.

Šuškalo se o navodnom Aleksovom neverstvu, a Dženifer je navode ostala nema. A onda stiže mejl od njene neprežaljene ljubavi od pre 20 godina...

Ben Aflek (2022-2024)

Skoro dvadeset godina od prve veridbe Dženifer Lopez i Ben Aflek pružili su svojoj ljubavi još jednu šansu nakon što ju je prvi put, još pre 20 godina ostavio pred oltarom. Njena majka navela je da se svih tih godina molila da se prava ljubav vrati njenoj ćerki, a onda je usledio Benov mejl. Kako je Dženifer ispričala, bivši ju je kontaktirao nakon razlaza od Rodrigeza, kada je njegov brak sa Dženifer Garner već bio gotov, sa jednostavnim pitanjem o tome kako je.

Varnice su ponovo planule i par je ponovo otopčeo vezu, ili je samo nastavio tamo gde je stao. Ben je ponovo zaprosio Dženifer, a ona je pristala. Priznala je kako nije mogla da veruje da im se to opet dešava nakon 20 godina. Zaprosio ju je u njihovom omiljenom mestu, kadi punoj pene. Pevačica je plakala i smejala se u isto vreme kada mu je opet izgvorila "da". Ulsedilo je romantično gala venčanje u Džordžiji 20 . avgusta 2022.

I taman kada su stvari konačno krenule na bolje za Dženifer, svima je upalo u oko njihova različitost tokom pojavljivanja na javnim događajima - Ben je delovao vidno nezadovoljno i kao da ga je neko prisiljavao da bude nege gde ne želi. Dženifer se na sve načine trudila da osmesima i zagrljajima izvuče stavri, ali svi su se pribojavali da će tolika medijska pažnja glumcu, koji se tek izlečio od alkoholizma smetati.

Ovo je upravo bio i razlog njihovog prvog razlaza, kada ju je Ben ostavio pred samo venčanje. Činilo se da će Dženifer nešto naučiti o njemu u drugom pokušaju, međutim, to se ipak nije desilo. Njena želja za eksponiranjem, konstantne turneje, snimanja i rad na novim projektima, između ostalog i projektu koji je posvetila njihovoj "najvećoj ljubavnoj priči ikada isprilčanoj" koji je doživeo fijaksu, Ben se sve više udaljavao od nje...

Pogledajte 02:15 Devojka koja je sedela pored Džej Lo i Bena Afleka Izvor: TikTok/almostannna Izvor: TikTok/almostannna

Jedini trenuci kada je uslikan manje mrzovoljan i nasmejan bilo je priliko susreta sa bivšom - Dženifer Garner. Paparaci su ih opsedali, a kada je Ben zalupio vrata auta u koji je Dženifer ulazila, da bi zatim bio uslikan bez burme.

Vest o sve izvesnijem datumu razvoda, potpalile su i slike Dženifer koja je letovala sama po Italiji ove godine, nakon što je otkazala turneju, zatim i sama proslavila svoj rođendan i godišnjicu braka. Nakon toga povratka više nije bilo...

Ben je kupio svoj stan i iselio se iz zajedničkog doma, koji su dugo i strpljivo tražili a zatim oglasili na prodaju. Izvori blsiki paru govorili su da su papiri za razovd već spremni, i da je pitanje trenutka kada će dati zajedniču objavu. 21. avgusta, odjeknula je vest da je Dženifer prelomila, i da joj je dosta da čeka da se stvari poprave... ostaje otvoreno pitanje oko podele njihove milionske imovine, jer, kako se šuška predbračni ugovor nije potpisan!

Prisetimo se srećnog perioda iz njihovog braka u galeriji:

Vidi opis Džej Lo 4x bila u braku, a dva ne računa: Ucenjivana golim slikama, ostavljena pred oltarom, a sve ih lagala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.