Kako će Dženifer i Ben podijeliti 640 miliona? Priča se da joj je "oteo" dio bogatstva

Nakon brojnih spekulacija da u braku Dženifer Lopez i Bena Afleka nešto "ne štima" već neko vrijeme, strani mediji prenijeli su da je svjetska diva podnijela papire za razvod braka.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Ljubav je pukla nakon samo dvije godine, a u papirima je Džej Lo navela da je datum prestanka njihovog braka 26. april ove godine. Nakon što je ova vijest uzburkala svjetsku javnost, mnogi su se zapitali kako će slavni par podijeliti imovinu procijenjenu na 640 miliona dolara, a kako se navodi predbračni ugovor nisu potpisali.

Odsustvo predbračnog ugovora ukazuje na to da bi zarada koju su zvijezde ostvarile tokom dvije godine zajedno klasifikovana kao "imovina stečena u zajednici". Par će morati da se dogovori samo oko jedne vrijedne imovine. A riječ je o zajedničkoj kući od 60,85 miliona dolara na Beverli Hilsu u Kaliforniji koju su kupili prošle godine.

Bivši par je kuću - koja ima 12 spavaćih soba i 24 kupatila - u junu procijenio na 65 miliona dolara prilikom oglašavanja, a zatim ga je ponovo stavio na listu nakon nedavnih renoviranja za 68 miliona dolara. Ova kuća je oglašena prošlog mjeseca za prodaju, nakon što su obavljeni dalji radovi na prebivalištu, za šta je Lopezu i Afleku trebalo dvije godine da izaberu.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Vila se prostire na 38.000 kvadratnih metara, a zakon o državnom porezu mogao bi da igra ulogu u povećanju cijene, pošto Kalifornija oporezuje kuće prodate za najmanje 10 miliona dolara sa naplatom od 5,5%. Aflek se odselio iz kuće na Beverli Hilsu i od tada je uložio 20,5 miliona dolara na vilu u Pasifik Palisadesu u Kaliforniji.

Oba bračna partnera su radila neprestano tokom prethodne dvije godine. Aflekovi projekti u tom vremenskom periodu uključuju filmove Air iz 2023. (koji je takođe režirao) i Hipnotik, prema iMDb-u. Pojavio se i u filmu "The Flash" iz 2023. i Dženifer Lopez iz 2024. u filmu "This Is Me... Now". Završio je snimanje filma "Računovođa 2", u kojem ponavlja ulogu Kristijana Volfa iz 2016. godine.

Drugi glumački projekti na kojima radi uključuju film pod nazivom "Svjedok optužbe", koji je u pripremi, i film pod nazivom "RIP", koji je u fazi predprodukcije. Aflek ima brojne profesionalne poduhvate u koje je uključen kao producent.

Sarađivali na projektima

Zajedno su radili i na dva projekta: muzička adaptacija "Poljubac žene pauka" i "Nezaustavljivo". "Nezaustavljivo", u kojem glume Dženifer Lopez, Džarel Džerom, Bobi Kanavale, Majkl Penja i Don Čidl, trebalo bi da debituje sljedećeg mjeseca na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu 2024.

Dženiferini glumački projekti posljednjih godina obuhvataju film "Vjenčanje sa puškom" iz 2022, "Majka" iz 2023, "Ovo sam ja" iz 2024. i "Atlas" iz 2024. godine. Kao i njen otuđeni muž, Lopez je takođe imala niz projekata na kojima je bila navedena kao producent. Za predstojeće projekte, Lopez je izvršni producent filmova "Kum" i "Poljubac žene pauka", kao i producent predstojećeg animiranog filma "Bob graditelj". Lopez je takođe izvršni producent serije "Dobre nevolje". Takođe je objavila niz muzičkih spotova u to vrijeme, uključujući "Rebound", "Can't Get Enough", "Can't Get Enough" (remiks) sa Lattoom, "Love Jennifer Lopez More".

Dženifer ima i svoj brend pića

U aprilu je Lopez otkrila da se upušta u posao sa pićem, jer je osnovala brend alkoholnih pića pod nazivom "Delola Spritz". U saopštenju za javnost u aprilu, Lopez je rekla da je osnovala "The House Of Delola LLC", kako bi "lansirala jedinstvene koktele spremne za uživanje na nivou miksologije dizajnirane za elegantnu zabavu bez napora kao dio promišljenog načina života".

Izvor: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ne traži alimentaciju

U sudskim dokumentima, Lopez je rekla da se odriče izdržavanja supružnika i zatražila je od suda da ni Afleku ne daje nikakvo izdržavanje. Lopez i Aflek "mjesecima pokušavaju da se nagode", a insajderi su rekli da su pregovori s vremena na vrijeme bili "sve oštriji", pri čemu se njih dvoje nisu direktno međusobno pregovarali.

Lopezova je platila mnoge troškove tokom dvogodišnjeg braka, rekli su insajderi za Radar Online u julu, napominjući da je Aflek "gunđao zbog trošenja novca". Izvori su za Radar Online rekli da je usred rastanka Lopez osjećala da je Ben Aflek "oteo" dio od njenog bogatstva i da je kasnije "zahtjevala punu inventuru onoga što je ona potrošila u odnosu na ono što je on potrošio" i želi da joj vrati sav novac koji je ona "uložila".

Insajder je primijetio da je Lopezova potraga za finansijskom nadoknadom bila direktan odgovor na Aflekovo ponašanje usred kraja veze - "Da je ostao u braku kao dobar dečko, ona ne bi imala ništa protiv. Ali on ju je napustio i na kraju, Dženifer uvijek dobija nadoknadu i sada je spremna da igra tvrdoglavo", navodi izvor.