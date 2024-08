Siner ostavio ovu bombu zbog koleginice: Ana mu zavrtjela mozak, manekenki rekao "ćao" kad je bilo najteže

Teniser Janik Siner našao se u žiži javnosti zbog dopinga, a njegov proivatan život nije ništa manje škakljiv.

Italijanski teniser Janik Siner (23) dva puta je bio pozitivan na doping testu tokom Indijan velsa, dok je čitava javnost za to saznala tek kada se ATP oglasio samo da kaže da je "oslobođen optužbi". Kako se navodi, bio je pozitivan na anti-doping testu jer je utvrđeno da je koristio anabolički steroid, sa spiska zabranjenih supstanci Međunarodne anti-doping agencije.

Njegov ljubavni život nije ništa manje dramatičan... Kako javljaju mediji u njegovoj domovini, on je prije par mjeseci ostavio djevojku s kojom je bio u vezi - a u pitanju je fotomodel Marija Braćini, zbog zanosne koleginice! Njegova bivša Marija, umjela je da se uslika sa teniskim reketom, ali je Siner ipak izabrao pravu teniserku.

Otišao na oporavak od povrede pa našao drugu

Siner nije igrao takmičarski tenis u prvoj polovini godine, još otkako je u predao četvrtfinale mastersa u Madridu, i baš taj Sinerov oporavak u maju ove godine je doveo do zanimljive situacije. Italijanski novinari su u Torinu primetili - Anu Kalinskuju. U pitanju je ruska teniserka, koju neki zbog ljepote i sporta kojim se bavi, nazivaju "nova Marija Šarapova". Kako Kalinskaja nema teniskog razloga da bude u Torinu, naročito baš u vrijeme kada se tamo oporavlja naprasno slobodni Siner, bilo je to više nego dovoljno da se zaključi - da su njih dvoje u romantičnoj vezi.

Čuveni italijanski sportski list "Gazeta delo sport" prenosi da su Siner i Kalinskaja viđeni u Torinu gdje on pokušava da zaliječi povredu kuka i pokuša da se oporavi do početka drugog grend slema sezone Rolan Garosa. S obzirom na to da drugi reket svijeta ne voli da priča o privatnom životu, teško da će u skorije vrijeme potvrditi vezu sa Moskovljankom, 26. teniserkom svijeta.

Siner je donedavno bio u vezi sa izvjesnom sunarodnicom Marijom Braćini. Raskinuli su posle četiri godine veze, a nevjerovatno je da su se samo jednom pojavili u javnosti, prošle jeseni na fudbalskoj utakmici. Ona je sa njim bila u martu na mastersu u Majami gdje ga je bodrila, ali od tada više nije bila uz njega, kako prenosi "Gazeta". Siner je jednom prilikom rekao da želi svoj privatni život da zadrži za sebe i da zato ne objavljuje slike svoje djevojke, porodice i prijatelja. Iz tog razloga je Mariju jednom već ostavio, jer je objavila sliku kako je ljubi u obraz, ali su se kasnije pomirili. Ipak, sudeći prema navodima italijanskih medija, sada je definitivno kraj.

Kada je Anina prošlost u pitanju, ona je prije četiri godine bila u vezi sa kontroverznim australijskim teniserom Nikom Kirjosom.

Pogledajte još Aninih slika u galeriji i prosudite sami čime je osvojila Janika:

