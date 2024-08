Naša pevačica nosila sekiru u torbi, a onda ju je zaustavila policija: Oglasila se, evo kako se opravdala

Bebi Dol je jednom prilikom ispričala da je nakon učešća u rijalitiju još dugo nosila sjekiru sa sobom.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pjevačica Bebi Dol, koja je nedavno otkrila da je promijenila ime, jednom prilikom bila je gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji gdje je pričala o svojoj karijeri, odrastanju, mužu, ali i učešću u popularnom rijalitiju "Farma".

Produkcija joj je ponudila odlične uslove, naročito honorar. Nekadašnja velika zvijezda Jugoslavije je od 2009. pa do danas učestvovala u nekoliko takvih formata, koji su je prikazali u potpuno drugačijem svijetlu. Bebi je na lično insistiranje postala učesnik Pinkovog projekta.

Ona je u tom šou-programu vidjela jedini spas za finansijske poteškoće s kojima se tada borila, pa je kontaktirala s producentima i ponudila se kao takmičar jer joj je novac bio hitno potreban. Ona i njen suprug ostali su na ulici kada ih je bivši stanodavac 2018. godine izbacio zbog neplaćanja kirije, pa su bili prinuđeni da žive kod pjevačicine majke.

U emisiji je otkrila da je imala traume nakon učešća u rijalitiju Farma, te da je mjesecima nosila sjekiru u torbi, a onda je ispričala i šta joj se jednom prilikom dogodilo. Policijac je zaustavio Bebi nasred ulice, a potom vidio sjekiru u njenoj torbi.

"Dva mjeseca sam iškla sa sjekirom posle 'Farme' u velikoj tašni. Policajac me je na prelazu kod Skupštine zaustavio i ljubazno zamolio da to malo uvučem u tašnu. Kaže, on me razumije, a danas su rijaliti malo drugačiji", pričala je.

"Ja sam izvojevala sjekiru, ja sam izvoojevala svoju veliku pobjedu. Čovjek je mislio da ću ja ko zna šta učiti sa sobom", rekla je iskreno Bebi.