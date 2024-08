Druži se s Karleušom, ništa joj ne vjerujem: Koleginica ljuta na Milicu Pavlović, nije mogla da joj prećuti

Maja Nikolić izjavila je kako ništa ne vjeruje koleginici Milici Pavlović otkako se druži s Jelenom Karleušom.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Milica Pavlović je, ipak, riješila da se oglasi i odgovori Maji Nikolić, koja se naljutila na koleginicu zbog toga što je uvrijedila. Čuvena "s*ksi senjorita" je izdala kratko saoštenje na Instagramu u kojem tvrdi da nikada nije izgovorila loše riječi na račun Nikolićeve.

"Apsolutna je laž da sam ikada rekla jednu jedinu ružnu riječ na račun Maje Nikolić. To je jedino što imam da kažem na ovu temu", napisala je Milica, a onda se Maja poručila da sumnja u njene reči i spomenula Jelenu Karleušu:

"Novinar koji me je kontaktirao mi je i rekao šta je MIlica rekla i zato njoj ne vjerujem. Taj novinar me do sada nikada nije slagao. Otkad se Milica druži sa Jelenom Karleušom, ja njoj ništa ne vjerujem. Sa ovim novinarom sarađujem 25 godina i nikada me nije obmanuo. Ne bi on bez razloga stavio našu prepisku na Instagram i tagovao me da nije tako. Ne vidim razlog da neko nešto kaže, a posle tvrdi da nikada nje ništa izjavila za Maju", rekla je i dodala:

Izvor: Kurir TV printscreen

"Ružno je to kada neko nema hrabrosti da kaže istinu o sebi i to tek kada ga postavim na mjesto da bih se odbranila. Svi znaju da nikada nikoga prva nisam prozivala niti da me zanima bilo čija karijera. Uvek sam se branila od dotičnih i davala izjave samo kad me prijatelji i dugogodišnji saradnici pozovu i kažu da imaju dokaz i da je konkretno Milica to rekla tokom izjave za televiziju", rekla je Maja.

Pričali da je prijateljstvo "puklo"

Iako se pričalo da su "ohladile" odnos, Milica Pavlović i Jelena Karleuša nedavno su ponovo zagrljene pozirale fotoreporterima. Milica je proslavila je 33. rođendan i tim povodom okupila veliki broj poznatih u jednom hotelu koji je zakupila. Među zvanicama se nađla i Jelena, koja se pojavila u zatvorenoj i svedenoj kombinaciji. Nakon niza golišavih izdanja u kojima se pojavljivala širom crnogorskog primorja, pjevačica je na slavlje došla zakopčana do grla.

Ona je sve oduševila dugom plavom haljinom uz koju je ponijela i "Versaće" torbu u istoj boji. Inače, torba koju je Jelena ponijela vrijedi nevjerovatnih 3.000 evra, a za narukvicu "Van klif & arpels" izdvojila je čak 5.650 evra.