Karleuša prvi put progovorila o novom dečku: Dotakla se i razvoda od Duška i podjele imovine

Jelena Karleuša je otkrila da ponovo "sve ide ispočetka", ali i da u njenom životu postoji "neko".

Izvor: Instagram/karleusastar

Jelena Karleuša proslavila je svoj 46. rođendan 17. avgusta, a tom prilikom je i iznenadila svoje fanove novim spotom za pjesmu "Benga" koja je mjesecima unazad popularna na društvenim mrežama, naročito na TikToku i to širom svijeta.

Nakon više nego uspješne poslovne godine, "mala od skandala" se ne zaustavlja, i tvrdi da i dalje nema konkurenciju na domaćoj sceni.

Estrada se dijeli na njih i na mene. Niko ne radi posao kao ja, čak ni približno kao ja. Kod mene sve ima razlog zašto je to tako. Oduvijek sam bila neko ko je vrlo predan toj visokoj produkciji, pa me je život nadigrao i doveo u život osobu koja je ja puta 10 u namjeri da se prevaziđe prethodni uspjeh. To je Zoran, moj producent, a bez njega ništa ne bi bilo isto - započela je Jelena za Informer.

Izvor: : Instagram/karleusastar/printscreen

Sa druge strane, pažnju javnosti je privlačio i njen ljubavni život, a pjevačica nije krila da je iza nje težak period.

U mom ljubavnom životu se svašta strašno izdešavalo posljednjih godina, toliko strašno da mislim da nista vezano za mene više nije vijest, jer kako nadmašiti prethodni haos i ludnicu. Ljude više ništa ne može da iznenadi. Kada ljudi pričaju o meni, vole da kažu da sam sklona skandalima, za mene moj život nije skandal nego život. Nikada nisam željela da nešto bude skandalozno, moja jedina želja je bila da budem srećna, ali, eto, nije se dalo.

Jelena se dotakla i razvoda od Duška i istakla da čitav proces ide sporo.

Mi smo u procesu sporazumnog razvoda i nadam se da se uskoro sve to riješiti. Zvanično smo još uvijek u braku. On je otac moje djece i o njemu ću zauvijek sve najbolje da govorim. Zbog Atine i Nike bih za njega skočila i u vatru, ali ja prema njemu više nemam nikakve emocije, najprije zbog toga što su se među nama izdešavale strašne stvari - objasnila je Karleuša i otkrila da njihov brak nije bio idealan kako se mislilo.

Voljela sam da od medija krijem pravu situaciju, svakako da nije sve bilo tako idilično. Trudila sam se da pokažem samo najbolje od mog braka, ali i od Duška. Pokušala sam da spasim brak, ali to je bilo nemoguće jer mene Duško nikada nije volio onako kako ja zaslužujem.

Jelena je otkrila i da li nešto zamjera Dušku.

Više mu ništa ne zamjeram, ne mislim o njemu. Žao mi je što nije mogao da prati ženu kao što sam ja, što nije bio dovoljno jak i mentalno i emotivno. Ja sam ipak žena za koju je potrebnu imati veliku petlju, veliko srce i ozbiljno visok IQ da bi se ja razumjela i voljela na pravi način. Voljeti i razumjeti vanzemaljca je teško. Problem je živjeti sa nekim kome stalno moram da objašnjavam da mišljenje javnosti ne treba da bude ono sto moj partner misli o meni.

Pjevačica se dotakla i teme podjele imovine i istakla da je za nju to "primitivizam".

Sve što imamo Duško i ja pripada našoj djeci, našim ćerkama. Kome bi drugo. Ljudi su pričali svašta, pa čak i da se ne razvodimo zbog imovine, da neko nekom ne da razvod zbog vila i kuća. Sve ide na djecu, a to preporučujem svim ženama.

Jelena ima novog dečka?

Pjevačica je otkrila i da nije sama, te da se u njenom ljubavnom životu ipak ima promjena.

Mogu da kažem da postoji neko. Ali sve u svoje vrijeme... Duško i ja dugo nismo u tim muž-žena odnosima, odnosno više od pet godina i bilo bi nerealno da se meni niko ne udvara, da se meni niko ne dopada i da me neko nije zagrlio i poljubio. Ne kažem da sam zaljubljena, ali zadovoljna jesam. Nisam neko ko blista zbog nekog drugog, ja blistam uglavnom kada sam zadovoljna sama sobom. To je najbolje rješenje svih ženskih problema, blistajte, drage dame, zbog sebe, ne zbog partnera jer jedino ste vi ta konstanta.

Jelena je na kraju otkrila i da li bi se ponovo udala:

Moram da kažem jednu tajnu, tačnije ne tajnu, već istinu, a to je da je mene svaki muškarac sa kojim sam bila zaprosio. Jedno vrijeme sam skupljala i to vjereničko prstenje, imam ih negdje u kutijici, čuvam ih sve. Imam i anegdotu sa prvim mužem, Bojanom, naime, nekoliko puta me je vjerio, pa smo raskidali... Tako da samo od njega imam nekoliko prstena i svaki put je bio sve bolji i bolji, sve skuplji i skuplji. Što se braka tiče, kada pomislim na njega, ja odmah zamišljam kakvo bi to vjenčanje u produkcijskom smislu bilo. Mislim da bi treći put bila prava ludnica. Nikad se ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Ne maštam da se ponovo udam, ja maštam o drugim stvarima, o tome, na primjer, da imam ogroman azil za životinje, maštam o svjetskoj slavi, uspjehu pjesama sa albuma "Alfa" i "Omega", što i nije nemoguće. Nisam ja poput drugih žena koje maštaju o ljubavi i strasti. Mene više uzbuđuje da idem u šoping nego da imam se*s.

Pogledajte i kako je Jelena izgledala na početku karijere:

Bonus video: