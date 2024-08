Spajali je sa Duškom Tošićem, sad pevala sportistima: Ko je Ina Gardijan? Karleušu "oduvala" jednom rečenicom

Pevačica Ina Gardijan zabavljala je srpske sportiste na proslavi povodom završetka Olimpijskih igara.

Izvor: Instagram/inagardijan/

Srpski olimpijci zvanično su se vratili iz Pariza i u Beogradu proslavili kraj Olimpijskih igara.

Najpre su se okupili na balkonu Starog dvora, a potom slavlje nastavili u jednom prestoničkom klubu. Tamo ih je zabavljalo čak osam pevača i pevačica, dok je Radiša Trajković Đani, koji je bio na spisku, kući otišao razočaran. Među zabavljačima se našla i pevačica Katarina Ina Gardijan, koja je svojevremeno dovođena u vezu sa Duškom Tošićem.

Pričalo se da je navodno sa njim u vezi, a pevačica je oštro demantovala sve navode.

"Ja ne mogu da pričam o nečemu što nije istinito. Očigledno da to nije tačno. Bila sam šokirana, jer ne mogu da shvatim otkud ja u toj priči. Pomislila sam 'šta će meni to u životu'. Naš zajednički snimak je nastao pre dve godine, s jedne proslave gde sam pevala na rođendanu", rekla je Ina, pa se osvrnula na to, što ju je JK javno odbranila na mrežama:

"Nema potrebe da budem zahvalna Jeleni Karleuši i treba samo lepe reči o meni da priča", završila je ona, a poznanstvo Ini Gadrijan i Karleuše datira od 2016. godine, kada je bila na proslavi desetogodišnjice ljubavi Jelene i Duška.

Pogledajte kako Katarina izgleda: