Mještani Š. Đ., S. Đ. i V. Đ. su, kako piše u obrazloženju, preko punomoćnika ustali s predlogom za određivanje privremene mjere, navodeći da se pred Komisijom za povraćaj i obeštećenje u Baru vodi postupak po zahtjevu N. Đ., radi povraćaja i obeštećenja.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Osnovni sud u Kotoru odbio je zahtjev nasljednika staromještanske porodice iz Rijeke Reževića da do okončanja postupka restitucije bude donijeta privremena mjera na kompleks nekadašnje vojne baze na lokalitetu Skočiđevojka kojim gazduje kiparska kompanija “K.D.P. promotion and investments limited”, prenose Vijesti.

“Odbija se predlog kojim je traženo da se odredi privremena mjera i zabrani “K.D.P. promotion and investments limited” otuđenje i opterećenje nepokretnosti”, navodi se u rješenju sudije kotorskog suda Veljka Bulatovića u koje su “Vijesti” imale uvid, a kojim je odbijen predlog izdavanja privremene mjere.

Mještani Š. Đ., S. Đ. i V. Đ. su, kako piše u obrazloženju, preko punomoćnika ustali s predlogom za određivanje privremene mjere, navodeći da se pred Komisijom za povraćaj i obeštećenje u Baru vodi postupak po zahtjevu N. Đ., radi povraćaja i obeštećenja.

“Zahtjev za povraćaj ili obeštećenje podnijela je N. Đ. 1. marta 2006, kojim su obuhvaćene katastarske parcele na lokalitetu Skočiđevojka. Ni nakon 18 godina od podnošenja zahtjeva još nije donijeta bilo kakva odluka u korist njegovih vlastodavaca, a na osnovu listova nepokretnosti iz 2006. i 2024. se jasno vidi da se vlasnici na pomenutim katastarskim parcelama mijenjaju i zato je neophodno odrediti privremenu mjeru. Komisija za povraćaj i obeštećenje u Baru još nije preduzela konkretne radnje, ni uprkos brojnim urgencijama, pa se stoga opravdano vjeruje da postupak može još potrajati, što nikako nije u interesu podnosilaca zahtjeva”, naveli su u zahtjevu mještani, smatrajući da sud treba pod hitno da odluči i donese privremenu mjeru.

U odgovoru, kako piše u rješenju, pravni zastupnici “K.D.P. promotion and investments limited” su istakli da je ta kompanija vlasnik tih parcela 1/1 bez tereta i ograničenja.

“Zahtjev o određivanju privremene mjere nema uporište u zakonskim odredbama i da je baziran na zloupotrebi zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. Nijesu ispunjeni svi zakonski uslovi za određivanje privremene mjere, jer je “K.D.P. promotion and investments limited” savjestan sticalac prava svojine na nepokretnostima, te da predlagači privremene mjere mogu imati isključivo novčano potraživanje prema državi u jednom dijelu pravične naknade koja mu je isplaćena, a nikako pravo na povraćaj eksproprisanog zemljišta. “K.D.P. promotion and investments limited” je kupovinom stekao pravo svojine na nepokretnostima i to zaključenjem ugovora o kupoprodaji pred nadležnim notarom. U momentu zaključenja ugovora o kuproprodaji na zemljištu nije bilo upisanih tereta i ograničenja, niti zabilježbi u odnosu na zahtjev za povraćaj prethodnog vlasnika”, piše u rješenju Osnovnog suda, pišu Vijesti.

Kako se navodi, iz spisa predmeta proizilazi da je kod Komisije za povraćaj i obeštećenje u martu 2006. primljen zahtjev za povraćaj obeštećene imovine koja je 1952. godine eksproprisana i za koje je isplaćena naknada u iznosu od 4.810 dinara, a za drugi dio zemljišta 17.000 dinara.

“Potreban dokazni kvalitet da bi se usvojila privremena mjera nemaju ponuđeni dokazi od strane predlagača. To što su pravni prethodnici predlagača privremene mjere pokrenuli postupak pred Komisijom za povraćaj zemljišta, a predlagači nastavili postupak, nije dovoljan, odonosno nije ta sama činjenica dovoljna da bi se moglo govoriti o vjerovatnosti potraživanja”, piše između ostalog u rješenju.

Mještani su uložili žalbu na rješenje kotorskog suda, a odgovor na to dala je i kiparska kompanija.

“K.D.P. promotion and investments limited” je početkom jula od Glavnog državnog arhitekte dobila saglasnost na izmijenjeno i dopunjeno idejno rješenje budućeg turističkog kompleksa s pet zvjezdica, koji ta kiparska kompanija planira da gradi na mjestu nekadašnje vojne baze u mjestu Skočiđevojka nadomak Reževića.

Prošle sedmice Uprava za zaštitu kulturnih dobara, postupajući po zahtjevu Službe glavnog gradskog arhitekte Opštine Budva Jelene Lazić, donijela je rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite lokaliteta nekadašnjeg vojnog kompleksa “Skočiđevojka” u trajanju od godinu dana, prenose Vijesti.

Time je praktično na godinu kiparskoj kompaniji zamrznuta realizacija projekta nadomak Reževića.

Iz kiparske kompanije su najavili da će, kada budu dobili zvanično odluku Uprave za zaštitu, osporiti rješenje i reagovati ocjenjujući ga nezakonitim.

Izgradnji kompleksa na Skočiđevojci protive se i ostali mještani i Mjesna zajednica, a podnijete su u krivične prijave protiv nadležnih koji su dali saglanost na idejno rješenje, zbog čega je Specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet.