Ovaj frajer je rođeni brat Nikole Jokića: U Americi je strah i trepet, obožava tetovaže i MMA borbe

Košarkaši Srbije danas su stigli u Beograd letom iz Pariza, a fanovi i porodice su ih dočekali na aerodromu.

Iako je Nikola Jokić poznat svuda u svijetu, njegovog brata, Nemanju Jokića, ljudi nemaju prilike često da vide. Braća Nikole Jokića često su tema u domaćim i američkim medijima, a najviše pažnje privlači Nemanja. On posebno je popularan među djevojkama, koje često na društvenim mrežama pišu da je to što je on na tribinama, jedan od razloga zašto prate utakmice s posebnom pažnjom.