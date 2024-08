OPŠTA TUČA USRED NIKŠIĆA ZBOG SRPSKIH PJESAMA! Sloba Radanović zapjevao Idem preko zemlje Srbije pa nastala makljaža

Slobodan Radanović doživio je neprijatnost na nastupu u Crnoj Gori. Na tezgi popularnog muzičara izbila je opšta tuča zbog toga što je pjevao pjesmu Vesne Zmijanac koje je publika i tražila.

Izvor koji se zatekao na licu mjesta dostavio nam je snimke sa tog nastupa i ispričao šta se dogodilo.

Sloba je došao tačno na vrijeme. Bio je odlično raspoložen i napravio je sjajnu atmosferu. Doduše, sve do jednog trenutka, otpjevao je pjesmu "idem preko zemlje Srbije" i neko iz publike je počeo da ga vrijeđa i ponižava. On je prekinuo da pjeva i, kao što vidite na snimku, razmišljao je šta da radi i kako da riješi situaciju sa momcima koji su pravili problem. Oni su Crnogorci i smetalo im je to što Radanović pjeva usred Nikšića - ispričao je izvor.

Iako je doživio neprijatnost Sloba se zahvalio publici koja je došla da uživa: - Hvala od srca svima koji su se sinoc sa nama družili u Nikšiću! Volim vas - bio je jasan pjevač.