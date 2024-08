O navodnoj aferi sa Afrikom brujali mediji: Kako izgleda devojka Nikole Milutinova koja je poludela zbog pevačice?

Nikola Milutinov samo je jednom uslikan sa izabranicom, a pričalo se i da su šuškanja o aferi uticala na njegovu vezu.

Nikola Milutinov jedan je od košarkaša koji su se posebno istakli na OI. Međutim, umjesto o njegovim sportskim uspjesima, u jednom trenutku se više pričalo o njegovom ljubavnom životu.

Košarkaš krije svoju izabranicu kao zmija noge, a jedino je Kuriru pošlo za rukom da ih uslika jednom prilikom, s leđa.

Ipak, njen identitet nije poznat javnosti, što ne čudi, jer je Milutinov od samog starta stavljao akcenat na karijeru.

Međutim, malo pred početak Olimpijskih igara, šuškalo se da mu je veza u krizi, ni manje ni više, nego zbog popularne pevačice Sandre Afrike.

"Vest je odjeknula kao bomba. Devojka mu je haos napravila. Pitanje šta će tu biti. Ne znam da li će ostati zajedno ili će mu preći preko toga što je u tajnoj šemi sa Afrikom", rekao je izvor Kurira.

On je tvrdio i da je Milutinov "očajan što se saznalo da startuje pevačicu i to uoči Svetskog prvensta u košarci".

"Trenutno svi o tome pričaju. Doduše, to je sve na početku i sveže. Sandra je njemu samo šema, mislio je da se neće saznati i da će ona biti diskretna. Čak sumnja da je ona pustila vest da bi se pohvalila. Svakako mu je problem u ljubavi napravila", rekla je tada anonimna osoba blista sportisti.

Takođe se pričalo i da je Milutinov zabranio Sandri Africi da mu piše dok je na OI. Milutinov nije komentarisao ove navode i nastavio je da ćuti o svom privatnom životu, dok se Sandra oglasila i besno demantovala navode da išta ima sa košarkašom.

"Tačno je to da dečka poznajem, pevala sam kod njega na žurkama dva puta, jednom u Beogradu, jednom u Novom Sadu i bilo nam je predivno. Po mom mišljenju je on pravi gospodin. Osim te saradnje nismo se nikad viđali. Ne znam kako je došlo do takvih navoda, zapratili smo se na Instagramu jer se znamo duži vremenski period", istakla je pevačica.