"MRTVA USTA NE MOGU DA GOVORE": Jodžir pričao o aferi koju je imao njegov otac sa Ksenijom Pajčin, oglasila se sestra

Sestra Ksenije Pajčin reagovala i videom pokojne pjevačice.

Izvor: YouTube/S Production/screenshot

Crnogorski influenser Jovan Radulović, poznatiji kao Jodžir šokirao je u emisiji uživo pričom, da je njegov oženjeni otac bio sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajčin.

Zbog ovoga je reagovala njena rođena sestra Mia Pajčin, izrevoltirana tim navodima na svom Instagram profilu najprije podijelila poruku:

"Mrtva usta ne mogu da govore, a vi svi samo pričajte".

Ovako izgleda Ksenijina sestra:

Mia je nakon ove objave podijelila isječak iz emisje u kojij je gostovala pokojna pjevačica. "Mali mučenici, tu ste! Ksenija je najbolja reklama! To sam i vidjela već".

Šta je rekao Jodžir?

Izvor: Hype printscreen

"Ubiće me majka kada bude gledala ovu emisiju. Majko, izvini, ali jeste tako bilo. Ne mogu da tvrdim šta se sve tačno tu događalo, samo mogu da pričam ono što su meni tokom godina pričali ljudi. Koliko sam ja upućen, njihov odnos je počeo kada je Ksenija Pajčin došla u Herceg Novi, zbog muzičkog takmičenja 'Sunčane skale'. To je period kada je grupa Luna nastupala sa pjesmom 'Devet i po nedelja'. Tada je moj tata bio u žiriju. Prije toga se čuo sa mojom majkom i rekao joj da ne zna da li će se vraćati kući ili ne jer ima posla. Tu je bila Ksenija pored njega, a on je zbog nje zakupio Titovu vilu", rekao je influenser i detaljno opisao detalje navodne afere.