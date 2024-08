PODNIJELA ZAHTJEV ZA RAZVOD, pa otkrila da je TRUDNA: Fanovi zanijemili zbog objave kontrovezne pjevačice

Kardi B ostavila je fanove u šoku kada je nakon vijesti da se razvodi otkrila da je u drugom stanju.

Izvor: YouTube/TheEllenShow, screenshot

Slavna reperka Kardi B samo što je podnijela papire za razvod braka od supruga Ofesta, otkrila je da je trudna i da čeka svoje treće dijete. Ona je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj je pokazala trudnički stomak, a uz objavu je napisala zagonetan tekst u kojem se naizgled osvrće na razvod.

"Sa svakim završetkom dolazi i novi početak! Tako sam zahvalna što sam podijelila ovu sezonu sa vama, donijeli ste mi više ljubavi, više života i više obnovili moju moć! Podsjetilo me je da mogu imati sve! Podsjetili ste me da nikada ne moram da biram između života, ljubavi i svoje strasti! Mnogo te volim i jednom čekam da vidiš šta si mi pomogao da postignem, šta si naterao da uradim! Mnogo je lakše uzimati životne obrte, ležati i ne raditi ništa, ali ti, tvoj brat i tvoja sestra ste mi pokazali zašto vrijedi da sve to izguram do kraja", napisala je Kardi.

Izvor: YouTube/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/printscreen

"Page Six" je objavio da je Kardi je zatražila razvod od repera Ofseta koji ju je nedavno optužio za peljubu. Izvor tvrdi su se emotivno razdvojili i da više ne mogu da funkcionišu - "To ju je nagnalo na ovu odluku više od bilo čega drugog. Ovo je nešto što ona želi da uradi", rekao je izvor koji je naveo i da ovo nije iznenadilo Ofesta jer već neko vrijeme pokušavaju da shvate šta će sa svojim brakom - "To nije nešto što se dogodilo preko noći. Na istoj su stranici. Udaljili su se i taj je osjećaj s vremenom postao sve jači".