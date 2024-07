"Ostala sam trudna i tad je rekao da je oženjen" Hrvatska manekenka bila u paklu droge i prostitucije, sad je druga žena

Simona Mijoković priznala da joj je diler dao pare za abortus i da je nakon mnogo izazova, život posvetila vjeri.

Izvor: YouTube/Simona Gotovac Video

Bivša hrvatska manekenka Simona Mijoković uživa u skladnom braku sa suprugom Stanislavom, a hrvatski mediji su svojevremeno pisali o njenoj itekako burnoj prošlosti.

Simona je nekada koristila opijate, bila u kandžama prostitucije, a onda se posvetila vjeri. U intervjuu za hrvatske medije je otkrila da je bila "u vezi sa prikrivenim dilerom", sa kojim je i ostala trudna.

"Imala sam u godinu dana tri abortusa i to je na meni ostavilo neizbrisiv trag. Moje srce se njemu predalo, ostala sam trudna, a onda mi je otkrio da je oženjen. Dao mi je kovertu od 2.000 kuna i poslao me na abortus. Ja to nisam htjela da uradim, ali sam morala", ispričala je ona tada.

Izvor: Facebook/Simona Mijoković Simona Mijoković

Simona Mijoković je nakon burnog života, danas potpuno druga žena, koja je, kaže, svoj život posvetila vjeri i pustila da je vode Bog i Isus, a jednom prilikom se na društvenim mrežama osvrnula na sve kroz šta je prošla.

"Više puta sam svjedočila o tome kako je izgledao moj život prije Hrista. Bila sam u bludu, drogi, prostitucija me zahvatila, od bulimije sam bolovala 14 godina. Moje tijelo i duh su bili zarobljeni. Bogu hvala što je ušao u taj ponor pakla, potražio svoju izgubljenu ovčicu i odveo me u stado".

Simona je novu sreću pronašla kada je upoznala Stanislava Mijokovića, za kog se udala. Često je pričala da se svakog dana zahvaljuje Bogu što ju je spasio i oslobodio. Sa novim suprugom ima četvoro djece, a ćerku Gabrijelu ima iz braka sa Antom Gotovcem.