"UBICA MI JE REKAO DA GA ZOVEM ZA DVA MJESECA": Bizarno priznanje Anđeline Džoli, imala 22 godine i želju da umre

Anđelina Džoli je u ranijim intervjuima pričala o želji da unajmi plaćenog ubicu.

Izvor: Profimedia

Glumica koja je poslednjih godina više u medijima zbog burnog razvoda od Breda Pita, nego zbog filmova, Anđelina Džoli, prije više od 20 godina je u jednom intervjuu priznala da je "razmišljala o tome da unajmi plaćenog ubicu".

Anđelina je imala samo 22 godine i, prema njenim riječima, "bila u mračnom periodu života", kada se rodila ta ideja. "Ovo će zvučati ludo, ali razmišljala sam o tome da unajmim nekoga da me ubije", rekla je glumica u intervjuu IMDB-u, 2001. godine.

U istom intervjuu je rekla "da bi radije da je ubijena nego da sama sebi oduzme život, jer bi njenim najbližima to bilo lakše da prihvate".

Dvije godine kasnije, u intervjuu magazinu "The Face", rekla je da je i našla "čovjeka za posao".

"Nije ih teško naći u Njujorku. Koliko god ludo zvučalo, mislim da mnogo ljudi razmišlja o tome kada su mladi. Bila sam svjesna da bi ljudi oko mene, poput moje majke, mislili da nisu uradili dovoljno, ako bih sama sebi oduzela život. Moje rješenje je bilo da to uradi neko drugi - da ispadne kao da je pljačka, tada bi to bilo ubistvo i niko ne bi mislio da me je razočarao".

Džolijeva je nastavila i rekla da je "planirala da skuplja novac neko vrijeme, jer nije imala novca" kako bi platila "profesionalca". Jednom prilikom je čak razgovarala sa ubicom, koji joj je, kada mu je rekla svoj plan, rekao: "Razmisli 2 mjeseca".

"Bio je dovoljno pristojan da mi kaže da griješim", rekla je Anđelina i dodala da se tada i predomislila.

U intervjuu 2011. godine je rekla "da je radila opasne i ružne stvari". "Zbog mnogih stvari ne bi trebalo da budem ovdje gdje jesam", prenosi Dejli Mejl.