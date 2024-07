ILONU MASKU PRVO DIJETE UMRLO

Drama između Ilona Maska i sina koji je promijenio pol ne prestaje.

Izvor: Profimedia

Ilon Mask, vlasnik Tesle i SpaceX-a, nedavno se pojavio u podkastu konzervativnog psihologa Džordana Pitersona koji je posebno popularan i na Balkanu zahvaljujući knjizi "12 Rules for Life: An Antidote to Chaos" ("12 pravila za život - Protivotkriv za haos").

Tom prilikom, dotakli su se i transrodnih osoba, a mnoge je iznenadila činjenica da i jedan od najbogatijih ljudi svijeta i psiholog dijele isti stav po ovom pitanju - apsolutno su protiv. Ovako nešto posebno čudi ako se uzme u obzir da se Maskov sin identifikuje kao žensko, te da je čak ušao u javnu raspravu sa moćnim ocem.

Mask je operaciju promjene pola nazvao "mutilacijom i sterilizacijom djece." Zatim je razgovarao o svom dvadesetogodišnjem djetetu Vivien Dženi Vilson, za koju je rekao da je prošla kroz te procedure tokom pandemije.

Izvor: Printscreen/youtube/Liberty Vault

"U suštini sam bio prevaren da potpišem dokumenta za jednog od svojih starijih sinova," rekao je Mask Pitersonu u intervjuu tokom kojeg je svoje ćerku oslovljavao njenim starim muškim imenom.

Milijarder tvrdi da se taj proces sprovodi na djeci "koja su daleko ispod uzrasta saglasnosti" i rekao je da se slaže sa Pitersonovim mišljenjem da bi svi koji promovišu ovu praksu trebalo da idu u zatvor.

"Bio sam prevaren da to uradim," rekao je Musk. "Nije mi objašnjeno da su blokatori puberteta zapravo samo ljekovi za sterilizaciju. Izgubio sam sina, u suštini. Oni to zovu ‘mrtvim imenom’ s razlogom. Razlog zbog kojeg to zovu ‘mrtvo ime’ je taj što je vaš sin mrtav, tako da je moj sin, Кsavijer, mrtav, ubijen od vouk virusa", rekao je Mask.

Izvor: Printscreen/youtube/Liberty Vault

Mnogi su osudili Ilona nakon ovakvih reči, i podsećali ga da je njemu sin "živ i zdrav", te da je samo do njega kakav će odnos imati.

"Umesto da podržiš dijete, ti si ga sahranio živog", "Strašno... toliki intelekt, a nigdje duše", "Jadno tvoje dijete. Nije biralo da se tako rodi. Podrži ga, živo je", "Jedno dijete si izgubio, i umjesto da sačuvaš ostale, ti biraš da mu okreneš leđa i sahraniš ga", pisali su ljudi.

Inače, istina je da je Ilonu Masku zaista umrlo dijete 2002. godine, i to prvi sin, Nevada Aleksander Mask. Dijagnoza je bila posebno zastrašujuća - sindrom iznenadne smrti odojčeta. Nevada je u trenutku smrti imao samo dva i po mjeseca.

Jasno je da bi za svakog roditelja ovako nešto bilo potpuno razorno, kao i zašto bi se kod svakog sledećeg djeteta posebno plašili da se ne ponovi isti kobni scenario.

Ipak, Masku je delić utjehe pružio izum SNOO iza kojeg zapravo stoji jedna od najuspješnjih Srpkinja Nina Monte Karp - "pametna kolijevka".

Ona je osnovala kompaniju "Happiest baby" koja proizvodi kolijevku koja je nešto poput digitalne, robotske dadilje. Ovaj izum dobio je odobrenje FDA u Americi, a među onima koji ovaj proizvod preporučuju su ne samo Ilon Mask, već i Serena Vilijams, Džesika Bil, Bijonse, Kejt Hadson, Skarlet Johanson i mnogi drugi.

Kako je Nina rekla u jednom intervjuu, SNOO je prva umrežena pametna kolijevka u svijetu koja je više virtuelni robot-dadilja, koja pomaže roditeljima 24 sata dnevno, ljulja i šuška bebu tokom noći i dana, dodajući dva sata i bebinom i roditeljskom spavanju, plus detektuje probleme u pulsu, plaču i slično.

Mask je veliki ljubitelj ovog izuma, te mu je izumiteljka, slobodno se može reći, spasila djecu, ali se čini da to najbogatijem čovjeku nije dovoljno. Te iako mu je dijete živo i zdravo, bira da ga posmatra kao prvog sina - kao da je umro.

Izvor: YouTube/TED/Screenshot

"Ksavijer je rođen kao gej i blago autističan, dva atributa koja doprinose rodnoj disforiji. Znao sam to od kada je imao oko četiri godine kada mi je birao odjeću i rekao za jaknu da je 'fantastična'. Takođe je volio mjuzikle i pozorište. Međutim, on nije bio djevojčica", poslednje su riječi Maska.

Nakon njegovih riječi oglasila se i Vivijen (nekadašnji Ksavijer).

"Ovo je potpuna laž. Kao, bukvalno ništa od ovoga se nikada nije dogodilo. Ikad. Ne znam ni odakle mu ovo. Moja pretpostavka je da je išao u školu gej stereotipa Mila Janopulisa, samo nasumično odabrao neke i rekao 'eh, dovoljno dobro' u poslednjem pokušaju da prikupi poene i simpatije kada je tako očigledno da nije u pravu. Nisam imala 'ljubav prema mjuziklu i pozorištu' kada sam imala četiri godine, jer znaš... imala sam je**ne četiri godine. Nisam znala šta su te stvari. Moje najranije pravo iskustvo sa mjuziklima bilo je kada je moj brat blizanac imao hamiltonovu fazu u 8. ili 9. razredu.

Izvor: Instagram/Threads

Nikada mu nisam birala jakne koje će nositi i sasvim sigurno ih nisam nazivala 'fantastičnim' jer bukvalno šta je**te. Nisam koristila reč 'fantastičan' kada sam imala četiri godine, jer bih još jednom htjela da ponovim... imala sam četiri. Iako je ovo toliko očigledno da čak i ne mislim da zaslužuje objašnjenje, ljudi očigledno vjeruju u ovu glupost, pa evo i mog objašnjenja. Cijela ova stvar je potpuno izmišljena i za to postoji razlog. On ne zna kakva sam bila u djetinjstvu, jer on jednostavno nije bio tu, a za to malo vremena koliko je bio, bila sam nemilosrdno maltretirana zbog svoje ženstvenosti i čudnosti", napisala je Vivijen na Threads-u.

"Očigledno on to ne može da kaže, tako da sam ja svedena na mali srećni stereotip koji se za**bava da ga koristim po svom nahođenju. Mislim da to mnogo govori o tome kako on gleda na kvir ljude i djecu uopšte. Što se tiče toga da nisam žena... naravno, Ilone. Šta god da kažeš. Zakonski sam priznata kao žena u državi Kalifornija, i ne brinem se za mišljenje onih koji su ispod mene. Očigledno, Ilon ne može da kaže isto jer u izmaglici ketamina, on očajnički traži pažnju i potvrdu armije degenerisanih crvenih naduvanih incela i pikadona koji mu to brzo pružaju. Idi puši neku je**nu travu", zaključila je.