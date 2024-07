AKO NE BUDE MOGLA DA HODA, PUZAĆE, ALI DOLAZI NA OLIMPIJSKE IGRE: Selin Dion nastupa uprkos teškoj bolesti

Selin Dion nastupiće na otvarnju Olimpijskih igara uprkos teškoj bolesti zbog koje se povukla sa scene.

Izvor: X/TODAY

Selin Dion. žena koja je prodala milione sjedišta na turnejama tokom svoje višedecenijske karijere i dala nam vanvremenski hit "My heart will go on" iz "Titanika", spremna je da se vrati na scenu u velikom stilu. Variety ekskluzivno saznaje da će muzička diva biti glavna zvijezda ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u petak.

To će biti prvi nastup slavne pjevačice otkako je prekinula karijeru i povukla se sa scene u decembru 2022. godine, nakon što joj je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe. Pjevačica godinama vodi žestoku borbu sa neizlečivom bolešću, a nedavno je premijerno prikazan dokumentarac u kome je otkrila sve o tome.

U filmu vidimo, između ostalog, kako Selin izgleda dok joj je cijelo tijelo napeto do tačke da ne može da govori, da se pomjeri ili čak promijeni izraz lica, koje je izobličeno od bola. Scena je rasplakala gledaoce. Ipak, ona je odlučna da istraje u svojoj borbi i da se vrati na scenu. Zato će nastup na Olimpijadi svakako biti istorijski trenutak.

Selin je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe, rijedak autoimuni poremećaj kretanja koji utiče na centralni nervni sistem. Nekoliko puta se obraćala fanovima, do njih su stizale i oprečne informacije - “Radim naporno svaki dan, ali moram da priznam, bila je to borba", rekla je Selin u jedom trenutku dokumentarca i dodala: "Ako ne budem mogla da trčim - hodaću. Ako ne budem mogla da hodam, puzaću. Nedostaju mi ljudi...", plakala je pjevačica, nakon čega su se nizali komentari. "Ovo me je slomilo. Kakva divna i jaka žena", "Potpuno sam u šoku, ona ne zaslužuje ovo"...