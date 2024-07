BILA TRUDNA KADA JE OSTAVILA PARTNERA: Danijela postala mama u 43 - On nije neko s kim mogu da imam vezu

Glumica Danijela Vranješ je pričala i o komentarima da se "tako kasno" ostvarila u ulozi majke

Glumica Danijela Vranješ, prvo dijete, ćerku, dobila je 43. godini, a medijima je, osim činjenice da se "kasno" ostvariala u najvažnijoj ulozi, bila interesantna činjenica i da se tokom trudnoće rastala od partnera.

"Ne razumijem zbog čega se ljudi toliko iščuđavaju. Živim život kakvim žive i moje svjetske koleginice. Sve one izgledaju bolje i mladolikije od mene, i rađaju djecu ako hoće, ali samo kod nas se javne žene tretiraju kao čuda ako se porode kasno", rekla je Danijela i dodala da je Monika Beluči prvo dijete takođe dobila u 43, a drugo u 48. godini.

"Nisam se spremala da budem mama. Nikada nisam ni mislila da ću to postati i ta tema nije me opterećivala. Družila sam se, putovala, živjela rasterećeno i bez razmišljanja o tome hoću li se udati i imati dijete. To je ljudima veliki kamen spoticanja. Mnoga djeca rađaju se u pogrešnim vezama, jer se potomstvo i brak jure. Takođe, brojne divne veze su upropašćene jer parovi ne mogu da imaju djecu, pa idu na vantjelesne oplodnje, ženi se od hormona raspadne psiha, a zatim i odnos. Sve što je na silu, nije dobro", rekla je svojevremeno glumica, a prenio je "Story".

Sa ocem djevojčice se rastala kad je bila u drugom stanju.

"Shvatila sam da želim dijete, samo sam se mirila sa činjenicom da se to nikada neće desiti. Zaljubila sam se u njega, ali desile su se neke stvari koje su mi jasno ukazale da on nije partner sa kojim mogu da ostvarim normalnu vezu. Kada sam saznala da sam trudna, mi već nismo bili zajedno. Kao buduća majka sve sam učinila da vezi dam šansu, da budemo mama i tata i da zajedno dočekamo dijete. Posle izvjesnog vremena definitivno smo se rastali. Samo smo potvrdili da ne možemo da budemo par. Ali to nije pokolebalo moju želju da postanem mama, i to najbolja mama na svijetu".