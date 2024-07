"MORE SAM PRVI PUT VIDJELA SA 20 I NEŠTO" Seka Aleksić poludjela zbog zlobnih komentara - "Sram vas bre bilo"

Seka Aleksić žustro odgovorila hejterima koji komentarišu na koji način ljudi ljetuju.

Izvor: X/odtrimetra

Seka Aleksić može sebi da priušti odmor iz snova, ali svakako je svjesna da postoje ljudi koji ljetuju skromnije, a ovog puta stala je u njihovu odbranu.

Pjevačica nije ostala imuna na zlurade komentare kojim se ismijejavaju takozvani "paradajz turisti", iliti ljudi koji ponesu svoju hranu na more i pristaju na skromnije uslove, kako bi sebi i porodici priuštili odmor.

"Ljudi da li je moguće, čitam neke komentare da se neki ljudi smiju ljudima koji su otišli na more, ponijeli hranu, nemaju ležaljke, leže na peškiru i otišli sa djecom", započela je Seka obraćanje na "X"-u, "pa izvinite, da li je moguće da je nekom to predmet sprdnje? Da li je moguće da niste pomislili da neke porodice ne mogu sebi da priušte hotele sa pet i petnaest zvjezdica? I da neke porodice jedva krpe kraj s krajem, ali žele svojoj djeci da priušte more, da vide more".

Pogledajte 00:50 Seka Aleksić Izvor: X/odtrimetra Izvor: X/odtrimetra

Zatim se osvrnula na svoju mladost i otkrila da je tek sa 20 prvi put vidjela more: "Ja recimo kao dijete nisam vidjela more nikad! Ja sam sa 20 i nešto godina prvi put vidjela more kad sam sama sebi priuštila to jer sam zaradila novac i otišla. Kako vas nije sramota i kako vam ništa nije sveto? Da se sprdate sa ljudima koji su otišli na more, sjede na pijesku na peškiru.. sram vas bre bilo!" bila je oštra Seka.

Pjevačica sa porodicom živi van gradske vreve, na imanju u Staroj Pazovi, gdje je napravila pravu oazu na kojoj uzgaja i domaće životinje.