Željko Rutović, kontroverzni biznismen, oslobođen je danas po nalogu Višeg suda iz Centralnog zatvora u Beogradu gde je boravio u pritvoru.

Izvor: Youtube Printscreen/ Gasterbajter u Sloveniji 2016.

Željko Rutović, koji je osuđen na kaznu od dvije godine i četiri mjeseca zatvora, a danas pušten na slobodu, u dokumentarnom filmu “Vidimo se u čitulji” prikazan je kao tridesetogodišnjak koji je bez dlake na jeziku govorio o svojoj burnoj kriminalnoj prošlosti, ali i kao jedan od rijetkih kontroverznih biznismena sa ovog podneblja koji se upustio u poslove sa ukrajinskom mafijom.

Još u to vrijeme posjedovao je više restorana i lokala u Beogradu, kao i nekoliko kazina u Sočiju, ali i fabrike za poker-aparate.

U filmu je na sledeći način opisao svoj odnos sa Ukrajincima:

"Jedan dio Sočija, Adler, drže Jermeni, drugi deo drže Gruzini, i svi su kao braća. Sve što kažu učine, i više nego što kažu, vjeruj mi. Meni se dešava, recimo, kada sam u nekom hotelu, da me oni svako jutro zovu. Recimo, taj Griša, taj vođa te mafije tamo, to je čovjek od nekih svojih 50 godina. Zovne me svako jutro i kaže: 'Željko, dođi, sredio sam ti sastanak sa načelnikom aerodroma.' Ja dođem tamo, on je sve pripremio, ne moram tri riječi da kažem, vjeruj mi, sve je završeno."

O organizovanom kriminalu, koji devedesetih godina u formi koju danas poznajemo nije postojao, Rutović je imao da kaže sledeće:

"Kod njih je sve potpuno drugačije. Tamo, od onoga klošara na ulici do gradonačelnika tog grada, do predsjednika opštine, šta ja znam, do najjačih ljudi, i do načelnika policije, svakom se zna njegov dio zarade i svi rade u jednom sklopu, zajedno."

Poslije incidenta u hotelu "Prag" i napada na Predraga Rankovića Peconija, Rutović je par godina proveo u bjekstvu i za njim je bila raspisana crvena potjernica.

Željko Rutović, koji je jedan od rijetkih preživelih aktera poznatog dokumentarnog filma “Vidimo se u čitulji”, poslat je juna ove godine na izdržavanje kazne u zatvor “Zabela” u Požarevcu, zbog ranjavanja biznismena Predraga Rankovića Peconija.

I nakon sudskog procesa, ostalo je nerazjašnjeno šta je istinski razlog zbog koga je Rutović u martu 2017. godine u beogradskog hotelu “Prag” potegao pištolj i upucao Rankovića u nogu.