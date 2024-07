KAKO IZGLEDA SNIMANJE FILMOVA ZA ODRASLE? Progovorila hrvatska glumica - Nema tu "ne sviđa mi se kolega"

Glumica iz filmova za odrasle Marija Zadravec, otkrila da se jedan film snimi za jedan dan

Marija Zadravec, hrvatska glumica filmova za odrasle, jednom prilike je u emisiji na Kurir televiziji otkrila kako se našla u industriji za odrasle, a potom i kako izgleda jedan snimajući dan na ovakvom setu.

Marija, čije je umjetničko ime Svit Meri, otkrila je da je u 18+ filmovima završila slučajno i da je prvobitno samo objavljivala slike na društvenim mrežama:

"Ušla sam u tu industriju sasvim spontano, prvo sam se počela fotkati, onda sam postavljala to na društvene mreže. Svi su htjeli da gledaju moje necenzurisane fotke. Tako sam na nagovor fanova otvorila Onlifans nalog. Htjela sam probati i iskusiti nešto više. Baš me zanimalo kako to izgleda kada se snima u nekoj profesionalnoj produkciji", rekla je Marija, a potom opisala i kako se snimaju filmovi.

"Snima se jedan film u jednom danu. Pripreme su takve, mnogi to ne znaju, prije svega treba napraviti zdravstvene preglede, neće niko da uzme nikakav rizik, svi obavljaju test. Imamo dogovoreno šta se i kako snima, prije toga je fotkanje u raznim pozama, tako teče i snimanje, u suštini, znamo šta radimo. Jedno snimanje traje tri sata sa pauzama kako bi se dobilo sat vremena dobrog filma".

Glumica je potom dobila i pitanje "šta se desi kada joj se kolega ne svidi".

"Ne mogu uticati na to, većina produkcija ima svoje glumce, jednostavno bih morala preći preko toga, ne mogu da znam sa kime ću da snimam. Nemam posebne kolege, nemam nikog da istaknem, meni su svi super. Ja volim opuštene i vesele osobe", rela je Zadravec.

