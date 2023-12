Pevačica se prisetila neprijatnosti koju je doživela na jednoj svadbi, u periodu kada je nastupala sa Tropiko bendom

Izvor: Instagram/CeranicMilena

Pevačica Milena Ćeranić je pre takmičenja u Zvezdama Granda sarađivala sa Tropiko bendom. Nastupali su zajedno na Kopaoniku, ali i privatnim veseljima, na kojima je jednom prilikom imala probleme sa pijanim gostom.

"Nisam imala svoj bend nego sam radila kako me ko pozove. Radilo se na Kopaoniku u jednom lokalu, zove me gazda i kaže mi da će Tropiko bend raditi i da ja dođem. Četiri dana u nedelji se radilo, dogovorimo se mi dva meseca unapred, tada oni nisu bili poznati", rekla je Milena i dodala da joj je bilo teško kada je morala da ih napusti zbog takmičenja Saše Popovića.

Vidi opis ZGRABILA SAM GA ZA KRAVATU I REKLA "MRŠ": Milena Ćeranić o skandalu s pijanim gostom - "Matori perverznjak" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir televezija / printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: PROMO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 11 / 11

"Bila sam zaštićena kao beli medved, niko nije mogao da mi priđe. Sećam se da je na jednoj svadbi bila anegdota gde sam htela čoveka da udavim, ne volim starije ljude koji mi se nabacuju, matori perverznjak. Ja se sklanjam sve vreme, on meni prilazi, vidim da je popio i u jednom trenutku on dođe i meni kaže ‘Sad ću da te silujem’, ja sam ga uhvatila za kravatu, to su stotinke u pitanju, ja sam ga uhvatila i rekla ‘Ako se ne skloniš od mene, sve ću ti počupati, mrš’, mislim da se on otreznio u sekundi", rekla je pevačica.

BONUS VIDEO: