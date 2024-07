Novak Đoković je bez pehara.

Stigli smo do sredine jula, a Novak Đoković nema osvojenu titulu ove sezone! Doduše igrao je samo osam turnira, na Vimbldonu je stigao do finala, u Ženevi, Monte Karlu i na Australijan openu do polufinala pa je i dalje visokopoicioniran i drugi je na ATP listi. Sljedeći turnir na kome će nastupati su Olimpijske igre i svi znamo da su mu one najveći cilj ove godine. A ako ih ne osvoji moglo bi da mu se desi nešto što mu se nije desilo nikada.