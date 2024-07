VARO ŽENU S DADILJOM I ORGIJAO, SAD KAŽU "PROPAO" Slavni zavodnik osvojio 14 godina mlađu i pustio stomak

Džud Lou važio je za opasnog zavodnika od samog trenutka pojavljivanja na malim ekranima, a o njegovom ljubavnom životu javnost je neretko brujala.

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips Trailers

Džud Lou od samog početka karijere bio je miljenik žena koje su širom sveta ludele za njim, a i on za njima. Na njegovom spisku našle su se brojne poznate dame, priče o pojedinim vezana ostale su na nivo legendi, a druge su potvrđene brojnim fotografijama koje su obišle svet.

Slavnog glumca pratile su i brojne priče o prevara, aferama, svingerajem, a buran ljubavni život doneo mu je šetoro dece sa čak četiri žene. U jednoj fazi ime glumca postalo je sinonim za varanje, a i danas se svi dobro sećaju njegove prevare supruge Sijene Miler s mladom dadiljom Dejzi Rajt.

Glumac, koji se proslavio ulogom u hit filmu "Talentovani gospodin Ripli" uslikan je u Njujorku u Central parku u srcu Menhetna u društvu 12 godina mlađe supruge psihološkinje Filipe Koan sa kojom je u braku od 2019. godine. Ono što su svi primetili jeste da je zavodnika Holivuda pustio je stomačić.

Porodica je sudeći po fotografijama uživala u slobodnom vremenu, a glumac je pokazivao stomačić koji je pustio, u trenerci i majici bez rukava. I svi su iznenađeni i kažu da je "propao". Ali, glumac i dalje ima specifičnu šarm i harizmu, koji su njegov zaštitni znak od početka karijere.

Lou sada drži svoj privatni život podalje od očiju javnosti, a sa suprugom Filipom ima dvoje dece. Par trenutno uživa u porodičnom životu, a svi se nadaju da će njihova ljubav potrajati.

Venčali su se 30. aprila 2019. u gradskoj kući Old Merilebon u Londonu, a 2000. dobili su prvo zajedničko dete. Glumcu je to sedmo dete inače sa četiri žene, Iza sebe ima brak sa Sejdi Frost sa kojom je bio od 1997. do 2003. Imaju troje dece, sina Rafertija, ćerku Ajris i sina Rudija. Sa modelom Samantom Bruk ima ćerku Sofiju, dok iz romanse sa kompozitorkom Ketrin Harding ima ćerku Adu.