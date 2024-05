"SPAVALA SAM S VAŠIM MUŽEM" Zorani suprugova ljubavnica sve priznala, osvetila se i pokajala što nije oprostila

Spisateljica Zorana Šulc ispričala je kako je za suprugovu prevaru saznala na bolan način, ali i kako mu se nakon toga osvetila.

Srpska spisateljica Zorana Šulc u jednoj emisiji ogolila je dušu i pričala o teškom djetinjstvu, silovanju koje je doživjela i braku. Na jednom događaju prišla joj je nepoznata djevojka i saopštila joj da je imala intimne odnose sa njenim suprugom, a njena reakcija je sve u studiju oduševila.

"Na jednom prijemu prišla mi je jedna mlada devojka, ja sam bila u društvu, pitala me: 'Jeste li vi gospođa Šulc? Spavala sam sa vašim mužem'. Tako mi je rekla. Bolje da sam saznala negdje izokola ili da sam ga uhvatila na djelu. Ali da vam neko priđe i tako nešto kaže, veoma neprijatno", ispričala je spisateljica u emisiji "RTS Ordinacija" i dodala:

Zorana je tada priznala da se u tim trenucima pitala samo u čemu je pogriješila kada je njihov odnos u pitanju jer je sve izgledalo kao da je sve u najboljem redu: "Nisam se osjećala loše, ali sam pitala sebe: 'Zorana, šta nije u redu, gdje si pogrešila da je on morao da traži nekog drugog?'. Mi nismo imali nikakvih problema u braku. Intimni odnos među nama je bio ok, sve je bilo kako treba".

Zorana je priznala da je počela da sumnja da je suprug vara kada je počeo da joj kupuje skupocjene poklone - "On je bio u svom poslu veoma moćan. Mislim da muškarci koji su moćni, koji žele da se dokažu na neki način novcem, privlače žene, jer žene vole moćne muškarce. Što je on bio moćniji, što je on više zarađivao, znala sam da će to da se desi. Svaka njegova prevara je bila jedan komad nakita. Čim sam dobila neki divan brilijant, znala sam da je to zbog griže savesti", rekla je Zorana i dodala da je suprugu slupala automobil kada je saznala za preljubu.

"Moram da kažem da sam tada uradila još jednu stvar, slupala sam mu mercedes", rekla je Zorana Šulc, na šta je voditeljka upitala: "Ipak ste se osvijetili".

"Pa naravno. U meni je balkanska krv. Sada to više nikada ne bih uradila. Tada u Njemačkoj niko nije znao za mene. Da sam bila poznata u to vrijeme, vjerovatno to ne bih uradila", naglasila je Zorana i dodala da se kaje jer mu preljubu nije oprostila:

"Vjerovatno da sam tada drugačije razmišljala, danas da mi se desi ostala bih. Smatram da je porodica nešto važno, a ja sam dijete razvedenih roditelja i uvjek sam sanjala da imam jednu divnu porodicu, da to bude do kraja života. Nisam imala zlostavljanje u tom braku, to je bila tjelesna prevara. Pogriješila sam i ja to priznajem, nikad više ne bih to uradila".

