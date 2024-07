INTIMNE ODNOSE IMAMO DVANAEST PUTA: Milica otkrila kako joj ne dosadi s mužem milionerom - Nekad je to grubo

Milica Polskaja jednom prilikom podijelila je s pratiocima detalje intimnih odnosa sa suprugom, prebogatim Kazahstancem.

Izvor: Instagram/mmm_still_limited_edition

Influenserka Milica Polskaja nekada je studirala u Nišu i vodila život obične djevojke, a danas pliva u bogatstvu. Udata je za prebogatog Kazahstanca kom je rodila četvoro djece, a sada je otkrila da je na putu i peto. Supruga ne pokazuje javnosti, ali na društvenim mrežama, gdje je veoma aktivna, nerijetko pokazuje luksuz u kom uživa, ali i odgovara na pitanja radoznalih fanova.

Tako je otkrila da samo na jednom spratu svoje vile ima 15 soba, četiri kupatila i garderober, kao i da su tu čak dva bazena, a jednom prilikom je odgovaral i na intimna pitanja.

Bez ustručavanja je odgovorila na pitanje jednog od njih koliko puta nedeljno vodi ljubav sa suprugom - "Hahaha, kakvo pitanje. Kako kad, zavisi. Od 7 do 12. Hahaha, ne brojim to", poručila je Milica Polskaja, koja je i inače poznata po svojoj spontanosti i otvorenosti.

Kada je dobila odgovor na svoje priznanje da i ona i muž imaju visok libido, prokomentarisala je da je za nju to normalna količina seksualnih odnosa. Ova mlada žena je pojasnila čak i kako im intimni odnosi ne dosade: "Ja sam neko ko sve kaže. Dosadno? Kažem. Ne sviđa mi se? Kažem. Nekad je to grubo, ali ja volim da uživam, Neću da radim to što mi se ne sviđa ili me smara. Ako je monotono, može milion stvari da se proba... ili praviš pauzu 4-5 dana, da se uželiš".

Milica Vidosavljević, kako se prezivala prije udaje, rođena je u Boru, a kasnije se s porodicom preselila u Niš gdje je studirala Pravni fakultet i bavila se manekenstvom. Mnogi smatraju da ju je muž razmazio do besvijesti i okovao u zlatu i dijamantima, a Milica ističe da pravi muškarac treba da vodi računa o svojoj supruzi.

Obasipa je skupim poklonima kojima se neretko pohvali na mrežama, a neretko podeli i kadrove u kojima pokazuje kakvom kolekcijom nakita raspolaže.

Jedna pratiteljka joj je otkrila da njen partner planira da napravi predbračni ugovor, pa je pitala Milicu šta da radi: "Ja pojma nemam oko predbračnih ili bilo kakvih ugovora. Ljubav je ljubav. Ako ljubav prestane, ja sam u fazonu ne treba mi ništa osim slobode. Tako nekako", odgovorila je fatalna Srpkinja, koju su potom pitali i "da li smatra da devojka treba da uzima skupocjene poklone od partnera dok se ne uda" - "Meni je muž poklonio Audi TT dok smo se zabavljali... Tako da, uzimaj. Mislim, tada me je valjda vjerio… ne sjećam se više kada je šta bilo. Imam i dalje taj auto".