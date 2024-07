Hajrizi je dalje dodao da će se narednih dana uključivati uživo na "Tok Toku" gdje će dati više informacija?!

Faton Hajrizi, koji je u subotu pobjegao iz kazneno-popravnog centra Smrekovnica, pojavio se na društvenoj mreži TikTok gdje je poručio da je iz zatvora pobjegao zbog zlostavljanja i da se nalazi van Kosova, piše Reporteri.

Kao razlog bjekstva iz zatvora naveo je nedolično postupanje prema njemu.

“Napustio sam Kosovo jer sam bio proganjan. Bio sam psihički zlostavljan, nisam više mogao izdržati. U ovakvom stanju neću se vratiti u zatvor. Zatvorenici tamo pate, kaucija se ne daje, ne tretiraju se svi isto”, rekao je on.

Hajrizi je dalje dodao da će se narednih dana uključivati uživo na "Tok Toku" gdje će dati više informacija.



Dodaje da nije onakav kakvim ga policija prikazuje.

„Zahvaljujem se onima koji me podržavaju, čak su i oni koji me kritikuju odgovorili pozitivno. Ja nisam onakav kakvim me policija prikazuje. Ja sam Faton Hajrizi, koji je iz redova OVK otišao u rat kao 14-godišnjak. Ja sam Faton Hajrizi koji je djelovao na sjeveru 2006-2007 za dobrobit ove zemlje. Nije normalno, držali su me u zatvoru 23 godine, danas imam 40 godina”, kaže Hajrizi.

Ističe da nije narodni neprijatelj i da voli Kosovo ali ne ovakvo kakvo je danas.

“Znate da sam završio izdržavanje zatvorske kazne prije godinu i po dana, zvanično i pravno, trebao bih biti slobodan”, izjavio je. Kosovska policija je raspisala potjernicu za Hajrizijem i zamolila građane da obavijeste najbližu stanicu u vezi bilo kakvih informacija o njemu.