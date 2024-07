VELIKA TUGA U DOMU MIRE KOSOVKE: Brata ubili, majku zaklali, sad ostala bez još jedne voljene osobe

Mira Kosovka saopštila je tužne vijesti, da je ostala i bez brata Dragana.

Pjevačica Marija Petričević, poznatija kao Mira Kosovka oglasila se na na društvenim mrežama gde je saopštila da je njen voljeni brat Dragan preminuo. Na Instagarmu je objavila fotografiju brata, vrijeme i mjesto sahrane.

"Obavještavam familiju i rođake da je moj brat Dragan Mican Petričević preminuo jutros. Sahrana je u ponedeljak u Vrnjačkoj Banji", napisala je ona u opisu fotografije.

Mira Kosovka, očarala je Jugoslaviju svojim hitovima, ali zadesila ju je tragična sudbina koju je ispričala jednom prilikom za medije. Pretrpela je jake udarce i ostajala bez osoba koje je neizmerno volela. U javnosti je više puta govorila o porodičnim tragedijama, kada su njeni najbliži zverski ubijani.

"Živjeli smo jako dobro, braća su bili inženjeri, a ne u sirotinji kako se priča. Moja familija je ostala dolje do kraja bombardovanja, srednji brat Mića mi je ubijen 1981. godine kada su počeli prvi nemiri. Nestali su on i drugar koji su ubijeni u nedođiji. Bio je unakažen, nije imao oči, obrve, nos, ni usta. Nakon toga smo svi ostali dole. Stalno sam govorila mojoj majci da se izađe. Moja majka je zaklana i bačena, još je nisu pronašli. Pored naše kuće je most, a na ravnici je podrum vina, a tu su ležali njih petoro pet dana. Niko nije smio da im priđe zbog vojnika koji ih je čuvao", pričala je pevačica u svojoj ispovesti.

Jedina Mirina želja je da nađe kosti svoje majke - "Ja sam uvjek osoba koja se nada, jedina želja mi je da to nađem. Otac je jedini umro kako mu je suđeno, tri, četiri godine prije mame, imao je rak pluća".