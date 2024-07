KU**EŠTIJO MALA, IŠAMARAĆU TE! Baka Prase vrijeđao maloljetnice, mreže se usijale - "Anja, spasila si se"

Baka je odreagovao, te najstrašnije izvređao brojne djevojke koje su govorile o njegovom raskidu

Izvor: YouTube/BakaPrase/printscreen

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno je šokirao javnost kada je priznao da je raskinuo sa Anjom Bla, nakon čega su uslijedele burne reakcije javnosti.

Baka je sada komenarisao brojne snimke i izjave pratilaca koji se tiču raskida sa zgodnom influenserkom, i najstrašnije izvređao brojne djevojke koje su govorile o njegovom raskidu.

"Vidi ti ovu malu ku*veštiju što kači, sad ću ja tebe da dobijem... Slušaj me, debilko mala, prije nego što objaviš ovako neki glupi Tiktok... Ona se snima i kao "On je napisao pjesmu i onda ju je ostavio zbog para". Slušaj bre, rospijo jedna, pa neće te pogledati ni rakun u šumi, gledaj kakva si, pogledaj sad šta priča", rekao je on i pustio snimak djevojke koja je prokomentarisala njihov raskid.

"Znaš kako će neki lik da te išamara ku*činom po čelu? Zgranućeš se i onda ćeš da budeš u fazonu: "Jao, pa on mene sigurno voli", a ne da te ne voli, nego bukvalno samo gleda kako da te izmaltretira i da te pošalje kući zato što mu se gadiš", rekao je Baka bijesno.

Izvor: Youtube printscreen / Baka Prase

Jutjuber se tu nije zaustavio, pa je sledeću djevojku još više izvređao.

"Razlog prekida Bake Praseta i Anje je još jedan dokaz da je stvarno problem u muškarcima", pročitao je komentar i odgovoio:

"Da ti objasni nešto tvoj Baka Prase. To što te ostavio svaki lik sa kojim si bila, to ne znači da je problem u muškarcima, nego vjerovatno loše pu*iš ku*ac, vjerovatno ti smrdi iz usta, vjerovatno ti smrdi pi*ka, vjerovatno si predosadna i nemaš nikakvu ličnost... "Stvar je u muškarcima". Pa operi pi*ku nekada pa te neće svi od*ebavati kad te vide", rekao je Baka, prenosi "Informer".

Njegove riječi naišle su na veliku osudu, većinom žena.

"Anja, spasila si se", "Moron", "Koliko je odvratan", "Napokon je mrzitelj žena izašao na vidjelo"...